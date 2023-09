The Bologna Gathering, il mondo dell’innovazione sbarca in città. Due giorni dedicati a startup e imprenditori

Bologna, 19 Settembre 2023 – Bologna, due giorni da capitale della tecnologia. The Bologna Gathering, evento dedicato al mondo dell’innovazione il 21 e 22 settembre sbarca sotto le Torri. Protagonisti della kermesse alcuni fra i più importanti fondi di venture capital europei, che concentrano i propri investimenti su startup tecnologiche e che stanno attivamente guardando al mercato italiano per nuove opportunità di investimento.

All’evento parteciperanno 40 startup e scaleup del territorio con un alto potenziale di crescita, 40 aziende selezionate che si sono distinte per il loro alto tasso di innovazione, e 40 attori dell’ecosistema dell’imprenditorialità, fra cui incubatori, acceleratori ed enti di supporto alla nascita delle nuove imprese.

The Bologna Gathering per la prima volta accenderà i riflettori internazionali sull’ecosistema dell’innovazione del nostro territorio, e presenterà agli ospiti provenienti dall’estero tutte le opportunità che città e provincia hanno da offrire.

Visite alle aziende

L’evento sarà itinerante: le fasi di presentazione delle startup e dei fondi di investimento si svolgeranno presso l’Opificio Golinelli, mentre durante la due giorni i partecipanti visiteranno alcuni fra i più importanti luoghi di innovazione della città, come il Tecnopolo Manifattura, il MAST, il Museo Ducati, e il Competence Center Bi-Rex. Inoltre, durante la due giorni non mancheranno ospiti internazionali, come Joe Zadeh, Alec Ross e George Coelho - investitore che ha contribuito alla quotazione in borsa di Yoox, primo “unicorno” italiano (cioè con una valutazione di mercato superiore al miliardo di euro), nato proprio a Bologna. The Bologna Gathering, i cui partner fondatori sono ART-ER e Città metropolitana di Bologna nell’ambito dei progetti della Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna (CTE Cobo), costituisce il pre-evento ufficiale di Techchill Milano, edizione italiana dell’evento internazionale Techchill, riconosciuto in tutta Europa come una delle principali conference a supporto della nascita di nuove tecnologie e startup. All’evento hanno aderito come partner e sostenitori molti dei principali attori dell’innovazione del territorio, fra cui FNDX, GELLIFY, Intesa Sanpaolo, BI-REX, Fondazione Golinelli e G-Factor, Cubbit, Future Food Institute. L’iniziativa è inoltre sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle azioni dedicate a startup e internazionalizzazione. Media Partner è il Quotidiano Nazionale - Resto del Carlino. Organizzatrice e ideatrice dell’evento è l’Associazione StartYouUp, che in passato curò anche il lancio delle prime edizioni dello StartUp Day dell’Università di Bologna. L’evento conclusivo di The Bologna Gathering sarà una sessione con ospiti italiani e internazionali all'Opificio Golinelli alle ore 12 di venerdì 22, aperta al pubblico fino a esaurimento posti. In tale sessione si condividerà anche l’esito di una ricerca sui dati regionali e sui trend dell’innovazione realizzata in collaborazione con il Think Tank Tortuga.

"Negli ultimi anni, anche grazie ad un sistema dell’innovazione sempre più consolidato, la Regione Emilia-Romagna – sottolineano Roberto Righetti e Marina Silverii – Direttore e Direttrice Operativa ART-ER – è diventato un territorio fortemente attrattivo per talenti e capitali, in grado di competere con le Regioni europee più avanzate. Merito delle imprese ma anche degli investimenti fatti per favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie al sistema produttivo. La collaborazione tra pubblico e privato, quindi, è fondamentale per raggiungere risultati riconosciuti anche a livello internazionale e questa iniziativa lo dimostra”.

"Il territorio metropolitano di Bologna – aggiunge Rosa Grimaldi, Delegata Promozione economica e attrattività internazionale, Industrie culturali e creative, Impatto Tecnopolo – ha una grande potenzialità nell’esprimere idee innovative, come sottolineato nelle linee del progetto di mandato della Via della Conoscenza. Il recente lancio delle attività della piattaforma BIS - Bologna Innovation Square, a guida del Comune di Bologna e di Città metropolitana di Bologna, è un chiaro esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per il nostro sviluppo economico. The Bologna Gathering per noi è una preziosa occasione per potenziare la capacità di innovazione di questo territorio anche tramite best practice internazionali, attraendo in città alcuni dei principali fondi esteri intenzionati a investire nell’innovazione italiana e mettendoli in connessione con startup, imprese e enti dell'innovazione”.

"L’adesione di tutti i principali attori dell’innovazione come partner dell'iniziativa e la collaborazione con Techchill e con Milano dimostrano che i tempi sono maturi per operazioni congiunte – spiegano Stefano Onofri e Alessandro Cillario, fondatori dell’Associazione StartYouUp e co-founders di Cubbit, scaleup bolognese partner dell’evento – specialmente in questo settore, raggiungere una massa critica di aziende, talenti e tecnologie è fondamentale per riscuotere interesse fuori dai nostri confini e attrarre i capitali stranieri”.

Il programma

21 Settembre - Opificio Golinelli

Welcome Panel - Ore 13.10

Introduction: Stefano Onofri, Alessandro Cillario - Co-founders StartYouUp, Co-CEOs Cubbit

Marina Silverii - Direttore Operativo ART-ER

Rosa Grimaldi - Delegata Promozione economica e attrattività internazionale - Comune di Bologna

Emil Abirascid - TechChill Milano

Valeria Chobotok - TechChill International

Susanna Zuccherini - Project Manager Imprenditorialità Innovativa - Invitalia

Alec Ross - American author, entrepreneur and technology policy expert

Joe Zadeh - Investor, Board Member - former Airbnb VP of Product

Bologna Ecosystem for innovation - Ore 15.10

Federica Tadini - General Manager - G-Factor

Stefano Cattorini - General Director - Bi-Rex

Fabio Nalucci - Founder - FNDX

William Barber Howard - Startup Acceleration and Growth, Intesa Sanpaolo Innovation Center

Alessandro Cillario - Co-Ceo & Co-Founder - Cubbit

Lucia Chierchia - Managing Partner - GELLIFY

Francesco Baschieri - Founder & CEO - Spreaker

Pierpaolo di Panfilo - Director of Product Management at Musixmatch

Teatro Comunale - h. 21.00 - Dinner & Jazz Session

22 Settembre - Opificio Golinelli - Ore 12

Bologna e l'Emilia Romagna

Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia Romagna

Matteo Lepore - Sindaco di Bologna

Claudio Melchiorri - Prorettore ai Rapporti con imprese e ricerca industriale dell’Università di Bologna

Tortuga Think Tank - Data and trends about startup and innovation in Emilia-Romagna

Francesco Ubertini - Presidente - CINECA & IFAB

Italy and Europe: deep tech companies and opportunities

Massimo Portincaso - Chairman of Hello Tomorrow

Lessons from the Italian and international ecosystems

Paola Bonomo - Board Member - TIM, Faac, AXA assicurazioni

Sara Roversi - Founder & President - Future Food Institute

How to think big from Italy

George Coelho - Co-Founder of Balderton Capital and Founder of Astanor Capital, investor in Yoox