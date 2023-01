TicketSms, la rivoluzione verde a Bologna: "Ora piantiamo anche alberi"

Andrea Vitali, amministratore delegato di TicketSms

Bologna, 31 gennaio 2023 – TicketSms festeggia un anno da record, con 5 milioni di biglietti venduti. E celebra il traguardo senza dimenticarsi dell’ambiente. La tech company bolognese, lanciata nel 2018 grazie a un’idea di Andrea Vitali, 38enne di Petritoli (in provincia di Fermo), e di Omar Riahi, 33enne originario di Catania, pianterà attraverso una partnership con Treedom ben duecento alberi in tutto il mondo. Dal Camerun fino all’Ecuador e al Kenya. Fin dai primi tempi, infatti, l’azienda si è sempre dimostrata attenta ai temi della sostenibilità, con l’obiettivo di eliminare la carta dal mondo del ticketing, sfruttando al meglio gli strumenti digitali. "Basta con costosi e inquinanti biglietti con loghi e sigilli, basta spedizioni di certificati di ingresso via corriere: i ticket degli eventi si possono tranquillamente comprare, e vendere, in modo completamente digitale e istintivo, consegnandoli via sms".

Andrea Vitali, com’è iniziato il percorso di Ticketsms?

"Io e il mio socio arriviamo entrambi dal mondo degli eventi. E tutti e due avevamo notato come stampare e spedire biglietti cartacei risultasse un metodo decisamente antico rispetto alle tecnologie già esistenti – spiega l’amministratore delegato di TicketSms –. Abbiamo così cercato e trovato un modo sicuro, affidabile e anche sostenibile per sostituire questa tradizione".

Quale?

"Un semplice sms, che arriva direttamente sul telefono. Siamo infatti un’azienda che punta molto sulla tecnologia: oggi contiamo trenta collaboratori, di cui quattordici informatici, e intendiamo aggiungerne altri dodici".

Qual è stato il riscontro?

"Molto positivo. In tutto, l’azienda ha venduto dalla fondazione più di 10mila eventi, a cui hanno partecipato milioni di persone. I locali e le discoteche convenzionate sono circa mille, ma ben 30mila sono gli operatori del mondo delle pubbliche relazioni e i promoter registrati. Vista la nostra significativa crescita, abbiamo inaugurato anche un secondo ufficio a Milano: le persone acquistano dal nostro sito perché è smart, veloce, tecnologico. E conserva, allo stesso tempo, un’anima fortemente green".

Anche per questo il vostro traguardo sarà celebrato piantando 200 alberi in tutto il mondo. Come avverrà l’operazione?

"Abbiamo sposato fin da subito una filosofia attenta all’ambiente: stampare biglietti di carta, infatti, va contro le nostre politiche. Ci siamo affidati a Treedom, il primo sito web che consente di piantare un albero a distanza e seguire la storia del suo impatto direttamente online. Si tratta di una realtà molto giovanile e vicina al nostro target: grazie a questa collaborazione, 50 alberi di Cacao in Camerun, 25 di Markhamia in Kenya, 50 di Albizia in Malawi, 50 di caffè in Ecuador e 25 di anacardo in Ghana sono pronti a crescere e portare benefici sia all’ambiente sia alle comunità locali attraverso la vendita dei frutti. Alberi, questi, nati grazie ai numeri di TicketSms"

Cos’altro?

"In questo modo abbiamo la possibilità di inviare un importante messaggio alle giovani generazioni e non solo, che si avvicineranno sempre di più a queste tematiche. Non solo: da oggi in poi pianteremo un nuovo albero ogni diecimila biglietti venduti. Così, oltre a limitare l’emissione di Co2 grazie all’utilizzo di ticket digitali, tutti i concerti e gli eventi che sosterremo contribuiranno a far crescere una foresta sempre più grande".