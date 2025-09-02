Toyota, operai in sciopero davanti allo stabilimento. Atteso l’incontro con la Regione: “Difendiamo l’industria di Bologna”

Bologna, 2 settembre 2025 - Due ore di sciopero (video) per ottenere il prima possibile “una strategia industriale chiara per il futuro dei tre stabilimenti Toyota di Bologna, Casalecchio e Ferrara".

Gli operai in sciopero davanti allo stabilimento Toyota (Foto Schicchi)

Questa l'azione di Fiom, Uilm e Usb, questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento bolognese in via Persicetana Vecchia. Ai tre stabilimenti negli scorsi mesi sono stati riconosciuti oltre 150 milioni di euro di investimenti per i prossimi anni, "anche se attualmente è netto il calo degli ordinativi", segnalano i sindacati. "Una sorpresa" a detta dei lavoratori, dopo i volumi record registrati fino al 2023.

Ora, però, il contesto è diverso e la produzione è calata del 20%, in aggiunta al taglio di un centinaio di lavoratori annunciata nel luglio scorso. Quello che preoccupa Mario Garagnani, responsabile automotive Fiom-Cgil Bologna, è "l'assenza di strategie omogenee di risposta all'ingresso nel mercato da parte dei produttori cinesi, un andamento che deve essere contrastato con una linea di sviluppo del prodotto ben definita e che sia guidata non dal design bensì dall'innovazione tecnologica e dalle politiche industriali".

Timbrato il cartellino verso le 7.45, gli operai escono subito dall'azienda per dare il via alla prima fase della vertenza. Con bandiere, musica e striscioni i sindacati aspettano la navetta con i dirigenti del gruppo e le delegazioni delle rappresentanze sindacali di tutti gli stabilimenti europei, arrivati in città per il Comitato aziendale europeo. Alle 8.10 ecco anche l'auto con all'interno i dirigenti europei: "Facciamogli sentire il nostro benvenuto", dicono gli operai in sciopero, fischiando in direzione del minibus.

Tanti gli operai arrivati questa mattina per il presidio davanti allo stabilimento (Foto Schicchi)

Scesi dal mezzo, alcuni manager incuriositi si avvicinano e scattano una foto agli operai oppure qualcuno di loro si affaccia dalla finestra dell'ufficio. Alle 8.30 è Fabio a entrare in fabbrica per incontrare i vertici aziendali. "Una manifestazione per il futuro - sottolinea Garagnani -. Dobbiamo difendere l'industria bolognese con gli investimenti, se no lo stabilimento sarà travolto dai competitor cinesi".

L'attuale strategia commerciale di Toyota non convince neanche Stefano Lombardi, segretario generale Uilm-Uil Bologna: "Siamo in una guerra commerciale. La dirigenza Toyota ha mischiato la strategia industriale con la strategia mediatica. Ma da ottobre 2024 (in riferimento alla tragedia che ha colpito la fabbrica di via Persicetana, costata la vita a due persone, ndr) questo è uno stabilimento diverso dagli altri e proprio per questo i lavoratori hanno diritto a scelte chiare e condivise, che vanno spiegate a tutti", afferma Lombardi.

Dopo la seconda ora di sciopero (dalle 10 alle 11), l'appuntamento passa al pomeriggio, quando alle 17.30 ci sarà l'incontro in Regione con il presidente Michele de Pascale, il suo vice Vincenzo Colla e l'assessore al Lavoro, Giovanni Paglia. "Un confronto diretto e costante di condivisione di possibili azioni di intervento per risolvere i problemi emersi già a partire da maggio, serve una garanzia che sullo stabilimento di Bologna nonostante il calo dei volumi non ci sia uno spostamento delle produzioni", chiariscono le sigle sindacali. E anche “la presenza di de Pascale da ancora più importanza a questo tavolo. Il gruppo ci dia risposte: l'evoluzione tecnologia si deve fare internamente, non comprando dagli altri", dichiara invece Giovanni Verla di Fiom Bologna.

Presente anche Domenico Conte di Usb Bologna: "Ribadiamo la situazione di estrema preoccupazione rispetto ai volumi produttivi dell'azienda - descrive -. Oggi, rispetto a due anni fa, abbiamo un contesto diverso: con l'ingresso dei prodotti cinesi a basso costo di sta mettendo a dura prova il mercato di Toyota. Le responsabilità sono anche del management però, incapace per ora di programmare un intervento a medio-lungo termine. Non possiamo far pagare la crisi ai lavoratori".