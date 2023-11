Tper, nuovi bus elettrici per la linea 21 a Bologna

Bologna, 13 novembre 2023 - In arrivo nuovi autobus elettrici di Tper, sono 24 i veicoli karsan e-ATA che andranno ad elettrificare il servizio della linea 21, una delle più importanti della città che conta circa 14 mila passeggeri al giorno.

La particolarità di questi autobus, oltre ad essere 100% elettrici, è la dimensione: sono lunghi 18 metri, 5 in più dei canonici 12. “I nostri veicoli Karsan sono i primi di 18 metri in città, e i primi di questa lunghezza con un pantografo (dispositivo che permette l’alimentazione energetica) in Italia”, ha commentato lo Chief Executive Officer di Karsan Okan Baş.

La presentazione dei nuovi bus elettrici della linea 21 a Bologna

È stato fatto un investimento importante, 18 milioni di euro per la fornitura dei mezzi e delle batterie più altri 2 milioni per sistemi mobili per la ricarica di emergenza.

“È un finanziamento attuato grazie ai fondi PON Metro, integrati con i fondi React-Eu (che sono parte del Pnrr, ndr), investimenti in cui le scadenze sono fondamentali, e sono orgogliosa di dire che siamo in piena linea con le tempistiche di attuazione” ha spiegato Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper.

“Questo è il nostro importante contributo alla transizione ecologica e tecnologica del trasporto collettivo, e agli obiettivi 2030 e 2050”, ha aggiunto.

I mezzi sono molto efficienti anche dal punto di vista dell’autonomia, c’è una doppia possibilità di ricarica, non solo quella notturna in deposito, ma anche quella nota come ‘opportunity’: si potranno alimentare anche durante il servizio, grazie ad appositi impianti di rifornimento energetico che verranno installati nelle soste ai capolinea.

“Un passo importante che ci porta sempre di più verso il nostro obiettivo di decarbonizzazione del trasporto pubblico bolognese, entro il 2030 contiamo di sostituire tutta la flotta Tper con mezzi elettrici” ha concluso il sindaco Matteo Lepore.