Bologna, Tper lancia 137 bus a idrogeno

Bologna, 10 febbraio 2025 – Parte l’era dell’idrogeno per Tper. In servizio dalla prossima primavera ci saranno 37 mezzi (34 a Bologna e 3 a Ferrara), i primi bus a celle a combustibile acquistati con fondi Pnrr. Entro l’anno prossimo ne circoleranno in tutto 137: 127 a Bologna e dieci a Ferrara.

La prima fornitura è stata aggiudicata a Solaris Italia che, in mattinata in piazza Maggiore, ha presentato il primo veicolo Urbino 12 hydrogen.

Come funziona il bus a idrogeno

Il bus trae combustibile da cinque serbatoi posizionati sul tetto del veicolo, consentendo una percorrenza superiore a 350 chilometri orari con un singolo pieno.

Sul piano ecologico, è interamente a emissioni zero.

In piazza Maggiore a Bologna, presentato il primo veicolo Urbino 12 hydrogen (FotoSchicchi)

L’investimento per i bus a idrogeno

Tali bus saranno di due tipi: a tre o due porte, utilizzabili sia su linee urbane che extraurbane.

L’investimento per la fornitura dei 127 bus bolognesi è di 74,9 milioni di euro, di questi 69,9 milioni da fondi Pnrr.

“Un altro passo verso il trasporto pubblico a emissioni zero”

“C’è un cambiamento tecnologico in atto, dobbiamo cogliere tutte le occasioni. Si tratta di un investimento nell’ambito dell’energy mix di modalità ecosostenibili che stiamo adottando: un altro passo verso il trasporto pubblico a emissioni zero”, dice soddisfatta l’ad e presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri.

“Questa è una giornata importante, di festa. Il nostro obiettivo per Bologna è raggiungere la neutralità carbonica nel 2030”, dice l’assessore ai Trasporti Michele Campaniello.