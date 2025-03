Tram e cantieri a Bologna, nuovo sportello gratuito per aiutare le imprese

Bologna, 20 marzo 2025 - Uno sportello di consulenza alle imprese. Per aiutare e sostenerle ad affrontare le difficili sfide del tram e dei cantieri, per partecipare ai bandi legati ai ristori e presentare le domande, ma anche per rafforzare la rete cittadina e l’intesa tra Comune e associazioni di categoria (Confesercenti, Cna e Confartigianato).

Il cantiere del tram in via Ugo Bassi a Bologna (foto d'archivio)

A Palazzo d’Accursio Luisa Guidone, assessora al Commercio, ha presentato il progetto che vede uno stanziamento iniziale di 58.000 euro destinati alle tre associazione che, a titolo gratuito, hanno il compito di intercettare 250 imprese nei prossimi due anni, associate e non.

“Fino adesso il Comune ha fatto bandi per 720.000 euro complessivi destinati alle attività commerciali - ricorda Guidone -. La nostra intenzione è quella di continuare a finanziare tutte le domande che arriveranno. Questi 58.000 euro, poi, ci consentono intanto di partire con una quota fissa alle associazioni di categoria che sarà poi stimata sulla base del tariffario e che andremo ad affinare più nello specifico. I fondi dovrebbero coprire circa 250 domande: sappiamo che le aziende che hanno bisogno di aiuto e si rivolgono a questi strumenti sia di più e se dovessimo arrivare a coprire questa quota di 250 non c’è dubbio che assolutamente rifinanzieremo il progetto”.

Si fa notare alla presentazione dell’iniziativa l’assenza di Confcommercio Ascom, che quotidianamente collabora con la Giunta in progetti come quello ad esempio su piazza XX settembre, ma che ha deciso di non aderire all’ultimo accordo in tema cantieri per questioni di Statuto. “Non mi sembra elegante parlare di chi è assente, ma andrebbe chiesto a loro come mai hanno deciso di non partecipare. Magari in futuro cambieranno idea”, taglia corto l’assessora.

Sui prossimi bandi per le zone dove i cantieri del tram sono appena arrivati, ancora, mancano le tempistiche: “Noi valutiamo costantemente dove intervenire con i bandi e al momento è appena terminato quello sulla sicurezza in centro storico e la commissione sta valutando le domande che arrivano. Ed è in corso il bando per i cantieri al Borgo Panigale-Reno e a Santa Viola, che scadrà il 31 marzo. Poi la priorità andrà sicuramente ai cantieri della Verde in corticella, piazza dell’Unita e via Matteotti”.

Soddisfatte le categorie. Per Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, “le associazioni chiedono sempre i prezzi più passi possibili per arrivare a queste consulenze, in quanto le imprese che le richiedono sono già in difficoltà, quindi è un aiuto concreto poterle offrire gratuitamente”.

“Il tram oggi può sembrare come l’alluvione e le nostre realtà sono spaventate - aggiunge Claudio Pazzaglia, direttore di Cna -, ma possono esserci opportunità come questa cogliendo le criticità e capendo cosa possono fare le imprese di prossimità per migliorare le proprie performance”. “Un’opportunità che non dobbiamo sprecare, ma esaltare chiude - Alessandro Ginnasi, Confartigianato Associazione Bologna Metropolitana -. Dobbiamo essere positivi: il lamentone nelle realtà economiche c’è sempre stato e tutte le imprese hanno momenti positivi e momenti di difficoltà. C’è bisogno di uno sportello apolitico aperto a tutti come questo”.