Treni, lavori sull’alta velocità: quanto ritarderanno ad agosto 2025

Bologna, 8 marzo 2025 – Agosto e treni al rallentatore. Accade tutto nella settimana centrale, a cavallo del 15, quando si presume che chi viaggia per lavoro sia fermo e a essere penalizzata sia ‘solo’ la clientela turistica. Ci siamo abituati, la scenografia è la stessa dello scorso anno a Ferragosto: binari punteggiati dai cantieri.

Così l’alta velocità – Italo e Trenitalia – riprogramma i tempi di percorrenza delle principali tratte allungandoli di una o due ore, ma il prezzo del biglietto rimane invariato.

Milano-Bologna: tempi di percorrenza

Ritardi che inevitabilmente passeranno per Bologna, considerando che una delle principali tratte interessate dai lavori è la Milano-Roma, per la quale, dall’11 al 17 agosto, sono previsti 100 minuti (un’ora e 40) in più, con ripercussioni su Firenze e Napoli.

Ci sono da sistemare tra Castelfranco Emilia (Modena) e Fidenza (Parma) sei deviatoi oleodinamici, ovvero i dispositivi di armamento che permettono ai veicoli di passare da un binario ad un altro. Per sette giorni, dunque, le Frecce saranno instradate sulla linea convenzionale (non veloce) nel tratto si strada interessato dai cantieri. Motivo per il quale già sulla Milano-Bologna ci vorranno 60 minuti in più: il tempo raddoppia da una a due ore.

Bologna-Roma: quanto ritardo ci sarà

Allungamento di 40 minuti anche sulla Firenze-Roma tra l’11 e il 22 agosto. I treni passeranno tra Orvieto Sud e Chiusi Nord nella linea non veloci. Quindi chi in quel periodo percorrerà la Bologna-Roma ci metterà tre ore, al posto delle canoniche due ore e 20 minuti.

Traffico ferroviario congestionato

L’unica stazione in cui il flusso dell’alta velocità e quello convenzionale sono distinti è Bologna, dove la separazione tra trasporto regionale, Intercity e alta velocità permette la non interferenza e una gestione ottimale. Basti pensare che nel solo nodo di Roma transitano quotidianamente più di 1.500 treni. La rete alta velocità si interseca in diversi punti con quella convenzionale, in particolare in corrispondenza delle stazioni, favorendo l’interscambio, ma aumentando la probabilità di mancato rispetto dei tempi di percorrenza.

Prezzi dei biglietti immutati

Nonostante l’allungamento dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi addirittura raddoppia, sulle principali tratte ferroviarie, anche dell’alta velocità i prezzi dei biglietti rimangono, però, immutati per la prossima estate. Al momento, i canali di vendita non sono stati ancora aggiornati con le nuove percorrenze e i costi. Sul sito internet di Italo non è ancora possibile acquistare i biglietti per agosto 2025, mentre su Trenitalia, le uniche soluzioni di viaggio disponibili sono quelle che riguardano treni regionali, regionali veloci e intercity.