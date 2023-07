Bologna, rieletto Gian Luca Galletti alla guida dell’Ucid

Bologna, 7 luglio 2023 – Riconferma al vertice dell’Ucid, l'unione cristiana imprese e dirigenti. Eletto presidente ancora una volta Gian Luca Galletti, ex ministro all'Ambiente, alla guida dell’organizzazione dal 2020.

“Sono grato per la fiducia che mi viene accordata anche per il prossimo triennio", ha commentato Galletti, rieletto per il mandato 2023-2025 dall'assemblea che si è riunita oggi a Bologna nei Magazzini generativi di Emil Banca.

"È stato un triennio intenso. Malgrado la pandemia, abbiamo rinsaldato i legami interni ed esterni dell'associazione, proponendo un'offerta culturale orientata al pensiero che ci ispira, sperimentandoci nella traduzione concreta, a contatto con la quotidianità dell'impresa, dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Continueremo con nuove energie e nuove risorse in questo solco", ha assicurato Galletti. Il neoeletto presidente pensa al futuro parlando delle "transizioni gemelle, ecologica e digitale, che annunciano impatti importanti sul mondo dell'impresa”.

"Da un lato si promette competitività, dall'altro si temono esiti occupazionali negativi e rischi per la tenuta del tessuto produttivo- ha spiegato Galletti-. Promuovere cultura di impresa oggi significa promuovere un equilibrio vincente tra rischi e opportunità, fornendo strumenti intellettuali e morali per accompagnare le trasformazioni e governare il cambiamento".

Ma Galletti farà si che l’organizzazione si apra e condivida “i valori e il pensiero che ispirano Ucid con chi vorrà fare davvero cultura dell'impresa e del lavoro", davanti alle sfide che si prospettano.