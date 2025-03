“La Ue cambi rotta, intere filiere a rischio”

Bologna, 26 marzo 2025 – Facendo lo slalom gigante tra crisi climatiche, ambientali, emergenze fitosanitarie, crisi di mercato, Apo Conerpo la principale organizzazione di produttori ortofrutticoli d'Europa con sede a Villanova di Castenaso (Bologna), ha raggiunto il traguardo dei trent'anni, celebrati con una soddisfacente solidità economica e societaria.

A tutt'oggi riunisce oltre 6.000 soci produttori, 50 cooperative associate e 32.000 ettari coltivati in 15 regioni di cui il 70% in Emilia-Romagna. A fronte di un volume medio d'affari annuo di circa 800 milioni di euro, si fonda sull'opera di 190 tecnici specializzati, 90 stabilimenti e un sistema integrato di filiali commerciali come Alegra, Brio, Conserve Italia, Naturitalia, Opera, Valfrutta Fresco.

Apo Conerpo oggi tiene alta la bandiera del gruppo sui principali mercati italiani ed europei del prodotto fresco e trasformato valorizzando qualità, tracciabilità e sostenibilità. Le sfide future sono già quelle di oggi con un occhio all'Europa. Dice Davide Vernocchi, presidente Apo Conerpo: "Cambiamento climatico, restrizioni normative europee e concorrenza internazionale, rischiano di compromettere la competitività della produzione e del sistema agroalimentare, dal reddito degli agricoltori alla sicurezza per i consumatori. Con la riduzione dei prodotti fitosanitari imposta dalla Commissione Ue l’Italia ha perso il 70% delle molecole autorizzate. In mancanza di alternative efficaci si rischia di perdere intere colture".

E’ allarme rosso. L’ortofrutta italiana infatti si trova oggi ad affrontare nodi epocali che ne mettono a rischio la sostenibilità economica e produttiva, fra effetti del cambiamento climatico, crisi delle filiere principali che rischiano una prematura estinzione, fitopatie, parassiti e dinamiche di mercato che favoriscono le produzioni a basso costo importate dall’estero. L'Europa continua su un percorso di “disarmo forzato” dei produttori, rimuovendo una dopo l’altra tutte le molecole efficaci per tutelare le produzioni. Sono i temi che l'organizzazione bolognese ha messo sul tappeto attraverso il convegno “Coltivare il futuro tra politiche green e mercato” riunendo intorno allo stesso tavolo il presidente Davide Vernocchi, Veronika Vrecionova, presidente della Commissione agricoltura del parlamento europeo, Felice Assenza, responsabile Icqrf del Ministero dell’Agricoltura, Raffaele Drei, presidente di Fedagripesca Confcooperative, Alessio Mammi, assessore all’agricoltura dell'Emilia-Romagna e Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.

E' stata anche presentata da Ersilia di Tullio una ricerca di Nomisma sullo stato di salute dell'ortofrutta italiana ed emiliano romagnola. Il quadro per alcune filiere è allarmante: perduto oltre il 45% delle superfici coltivate a pere in Emilia Romagna dal 2014 a oggi, drastico calo degli ettari dedicati a pesche e nettarine, -56,5% dal 2014 al 2024, contrazione del kiwi, -6,1% negli ultimi cinque anni, con riduzione dell'export e aumento delle importazioni. La strada per uscire dalla crisi che minaccia l’ortofrutta italiana c’è.

“Servono regole commerciali basate sulla reciprocità tra produttori europei ed extra UE – dice a Vernocchi - più investimenti in ricerca per soluzioni produttive efficaci e vanno rafforzati gli strumenti di protezione delle colture". L’ortofrutta, sempre secondo l’analisi di Nomisma, rappresenta ancora un pilastro dell’agroalimentare europeo: il comparto vale 104,6 miliardi (dato del 2024, +5,5% vs 2023). L’Italia resta un top player: è il secondo Paese per superfici orticole e frutteti, con 18,7 miliardi di euro di valore della produzione (28% del totale agricolo), 158 mila imprese e un grado di auto approvvigionamento del 116% per la frutta e del 98% per gli ortaggi.

b. b.