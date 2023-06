Università migliori al mondo, per Qs Unibo terza tra le italiane: la classifica

Bologna, 28 giugno 2023 – Università di Bologna al terzo posto in Italia e tra le prime 200 in tutto il mondo: così ha deciso il QS World University Ranking, istituzione di fama mondiale che ha analizzato 2.963 università di 104 paesi differenti, 42 solo in Italia.

Bologna sale quindi sul podio dei vincitori e cresce la sua reputazione nel Paese, già affermata per qualità di insegnamento. È preceduta in classifica da Roma e Milano, quest’ultima prima in classifica nazionale.

La top ten mondiale, invece, è dominata dagli atenei americani e inglesi: sul podio al primo posto il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, seguito dall’University of Cambridge e di Oxford. Quarto il prestigioso ateneo di Harvard.

Università italiane, le migliori

L’Alma Mater si riconferma pilastro dell’alta istruzione in Italia e all’estero, dove si è posizionata 154esima, migliorando di ben tredici posti in graduatoria rispetto allo scorso anno. Il Politecnico di Milano conquista invece il primo posto in Italia e sale al 123esimo posto nel mondo superando 16 istituzioni, il risultato migliore mai ottenuto dall'ateneo in questa classifica. Questa posizione è frutto anche di un miglioramento della sua reputazione accademica e aziendale, elementi che rientrano tra i parametri di valutazione di Qs.

Segue la Sapienza, la cui posizione è cresciuta arrivando 134esima, mentre l’anno scorso era al 171esimo posto. Anche l’Università di Padova si posiziona bene, poco sotto con il quarto posto in Italia e 219esima su scala globale, subito seguita dal Politecnico di Torino che arriva quinto.

Nella classifica mondiale compare anche Napoli, con la Federico II al 335esimo posto, che precede i due atenei toscani di Pisa e Firenze, rispettivamente 349 e 358esime. Di seguito l’Università di Torino al 364° posto, ultimo ateneo italiano a rientrare in questa classifica internazionale. Sono tutti risultati eccellenti se si considera il numero di istituzioni coinvolte e i metri di valutazione utilizzati.

Università al mondo, le migliori

ll Massachusetts Institute of Technology festeggia dodici anni consecutivi al primo posto di questa speciale classifica, mentre l'Università di Cambridge mantiene il secondo posto. L'Università di Oxford sale di una posizione superando l’ateneo di Harvard al quarto posto.

L’unica istituzione europea presente nella top ten è il Politecnico ETH di Zurigo, che arriva settimo migliorando di due posizioni. Anche l’Asia è presente tra le prime dieci con la National University of Singapore che arriva subito dietro a Zurigo. Corea e Giappone restano forti ma meno presenti, a differenza della Cina che ha migliorato la sua posizione nell’ambito della ricerca.

La Qs World University Ranking è la classifica dell’agenzia britannica Quacquarelli Symonds, tra le più importanti in ambito internazionale. Valuta le migliori università nel mondo, comparandole per le scelte di studio e di vita, di carriera scientifica e anche per valutazioni di politiche internazionali.