Vacanze in agriturismo: “Stagione boom del turismo in Appennino bolognese”

19 ago 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Casali (Confagricoltura): “Molte persone si spostano dopo Ferragosto. I turisti apprezzano i percorsi naturalistici, gli oleifici e le cantine”

Sopra, un agriturismo immerso nel verde; sotto, Marco Casali (Confagricoltura)

Bologna, 19 agosto 2025 – Marco Casali, vicedirettore e responsabile del settore agriturismo di Confagricoltura Bologna, che estate stanno vivendo gli agriturismi del territorio?

“Il riscontro turistico è positivo, soprattutto per quanto riguarda i pernottamenti. In pianura e collina registriamo un’occupazione intorno al 60%, mentre supera il 70% in Appennino. Una tendenza importante che non stiamo registrando soltanto nelle prime settimane di agosto, ma anche nel mese di luglio. I conti si fanno a fine stagione, ma rimaniamo comunque positivi. Anche perché a differenza del passato, molte persone continuano a spostarsi anche dopo il Ferragosto”.

Qualche territorio virtuoso in particolare?

“A Imola si è lavorato con grande intensità nel mese di luglio, grazie soprattutto agli eventi organizzati all’autodromo. Ma anche le località dell’Appennino, come Lizzano in Belvedere, stanno registrando un forte interesse. Inoltre non sono mancate realtà che, se avessero avuto più camere a disposizione, avrebbero persino registrato numeri ancora più significativi”.

Un successo prevedibile o inaspettato?

“Non è finita, ma la definirei una stagione sorprendente per gli agriturismi nel Bolognese. Bisogna infatti ricordare che il turismo è caratterizzato da flussi che si muovono a seconda delle novità e dai periodi. Ora stiamo registrando un ritorno e un maggior interesse verso questo tipo di vacanza: forse più semplice, ma sicuramente attrattiva”.

E per quanto riguarda i pranzi e le cene, il trend è rimasto positivo?

“Chi ha la disponibilità e le maestranze necessarie continua a lavorare bene. Parlo soprattutto delle strutture presenti in collina che intercettano, in modo particolare, anche un buon numero di residenti bolognesi durante la settimana, soprattutto alla sera. Non è lo stesso però per chi invece fatica a trovare personale: la situazione è diversificata e bisogna ricordare che non sempre c’è uno stretto abbinamento tra ristorazione e pernottamento”.

Qual è la strada da percorrere per consolidare quanto di positivo è emerso quest’estate?

“È fondamentale continuare a intercettare i cambiamenti per non annoiare mai il turista. Un rischio che per la nostra città oggi sembra lontano, ma che non va sottovalutato. Per questo è necessario coltivare tutto il territorio, in piena sinergia, affinché il modello turistico sia equilibrato anche nelle aree al di là del centro storico. Servono prospettive lungimiranti”.

Ad esempio?

“Abbiamo percorsi naturalistici e grandi eccellenze, che meritano di essere sempre più conosciute. Una visita nelle cantine o nei nostri oleifici, solo per fare un esempio, possono contribuire a rendere il format turistico più ricco e ampio. Anche queste eccellenze devono essere inserite con maggiore determinazione nel circuito turistico per fronteggiare i cambiamenti e le evoluzioni in vista del futuro. Ma soprattutto servono norme che incentivino lo sviluppo degli agriturismi, senza bloccarne la crescita”.

