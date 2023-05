Voli Bologna Comiso, si parte al Marconi dal 16 maggio

Bologna, 11 maggio 2023 – Aeroitalia, a partire dal 16 maggio darà il via alla rotta Comiso-Bologna e viceversa, che prevista in origine sull'aeroporto di Forlì, arriverà invece all'aeroporto Marconi. Gli operativi saranno effettuati con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti e sono in programma martedì, giovedì e sabato con partenza da Comiso alle 7:00 e arrivo a Bologna alle 8:35, Partenza da Bologna alle 9:25 - arrivo a Comiso alle 11:00.