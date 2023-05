Volo da Bologna all’Islanda: ecco quando riparte il diretto per Reykjavik

Bologna, 4 maggio 2023 – Tornano i voli diretti per l’Islanda dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. A partire dal prossimo 6 giugno, la compagnia aerea Play airlines, collegherà di nuovo lo scalo bolognese all’aeroporto Keflavík di Reykjavík.

I vulcani, i geyser e i ghiacciai dell’Islanda non sono più così lontani grazie ai due i voli a settimana che la compagnia low-cost islandese effettuerà dal capoluogo emiliano. Ogni martedì e sabato alle ore 22 e 20 i passeggeri italiani potranno imbarcarsi verso un Paese unico e dalla natura spettacolare. Viceversa, i turisti islandesi potranno approfittare della rotta Reykjavík -Bologna, in partenza alle ore 15 e rientro alle 21 e 20, per scoprire le bellezze dell’Emilia e della riviera romagnola.

“Siamo davvero felici di tornare a servire anche quest’estate la rotta Bologna – Reykjavík. Il riempimento degli aeromobili è stato molto buono l’anno scorso, ed è ancora migliore quest’anno”, ha affermato Birgir Jónsson, Ceo di Play. Proprio il successo del collegamento da Bologna ha spinto i vertici dell’azienda ad ampliare la loro l’offerta in Italia e cercare una seconda meta. Quest’anno, oltre al capoluogo emiliano, Play airlines volerà dal prossimo 29 giugno anche dal Marco Polo di Venezia, mentre dal prossimo 20 gennaio servirà la rotta dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona a Reykjavík.

Con questi nuovi accordi nell’estate 2023 Play opererà voli dall’Islanda per 37 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. “Negli ultimi mesi siamo cresciuti molto, e con l’orario estivo 2023 stiamo dando il benvenuto nel nostro team a circa 200 nuovi colleghi, ricevendo quattro nuovi aerei e lanciando 13 nuove destinazioni" ha aggiunto Jónsson.