We Make Future, a BolognaFiere per scoprire l’intelligenza artificiale

Bologna, 20 maggio 2025 - Bologna punta i riflettori sul futuro. Così We Make Future – la fiera internazionale su intelligenza artificiale, tecnologia e innovazione digitale – torna a BolognaFiere dal 4 al 6 giugno, per una tre giorni ricca di novità, incontri e momenti di approfondimento. Per l’occasione, il quartiere fieristico si trasformerà così in un vero e proprio villaggio globale all’insegna dell’innovazione e del business del futuro, con oltre cento eventi tematici e la partecipazione di oltre mille ospiti tra changemaker, investitori e speaker provenienti da oltre novanta paesi. Organizzato da Search On Media Group, l’evento offrirà occasioni di business e cooperazione globale, insieme a spazi per l’incontro tra stakeholder internazionali.

“Attraverso questa grande iniziativa – afferma il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari – si potrà comprendere come il concetto di innovazione si trasformi nella pratica quotidiana, per mettere in luce come idee e intuizioni diventino poi progetti concreti”.

Tra gli ospiti in programma anche il senior director di Nvidia John Wesley, l'amministratore delegato di Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, l'inventore del microprocessore Federico Faggin, il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, lo scrittore Carlo Lucarelli e moltissimi altri ancora.

Un evento di business di altissimo livello, sì, ma anche un'occasione unica per toccare con mano il futuro grazie a tech-show all’avanguardia, prototipi tecnologici, robotica, esperienze immersive con intelligenza artificiale e test drive.

“L’edizione 2025 conferma il WMF come un appuntamento internazionale di riferimento – sottolinea il founder e ceo di Search On Media Group, Cosmano Lombardo – non solo per il suo status di fiera certificata, ma per il ruolo strategico che riveste come piattaforma abilitante per la costruzione di un futuro fondato su modelli di business innovativi, inclusivi e sostenibili”.

“Molti dei temi di ‘We Make Future’ ci spingono a vivere il futuro con coraggio: non solo raccontandolo, ma facendolo accadere – spiega il sindaco Matteo Lepore –. Anche per questo motivo, può diventare un’occasione concreta per sensibilizzarci, per metterci alla prova, per costruire”.

Non mancherà, infine, l’intrattenimento tech e musicale: in programma lo show dell’uomo volante, il campionato internazionale di Drone Soccer e diversi tornei degli eSports più amati. Mentre un ampio spazio sarà dedicato anche a concerti, dj set e performance artistiche grazie al WMF Music Fest che anche quest’anno presenta una line up di grandi artisti tra cui Dardust, BigMama, Sarah Toscano, Turbopaolo e La Rappresentante di Lista, rendendo ‘We Make Future’ tappa di tour musicali di artisti di fama internazionale.