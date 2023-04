Wifi aeroporto Marconi Bologna, connessione gratis per tutti i passeggeri

Bologna, 4 aprile 2023 – WiFi gratuito per tutti i viaggiatori in transito dall’aeroporto Marconi di Bologna: per chi arriva o parte dallo scalo di via del Triumvirato, infatti, da oggi è disponibile EmiliaRomagnaWiFi, la rete pubblica della Regione gestita da Lepida ScpA.

Il Marconi ha configurato tutti i 171 hot spot per rendere accessibile la rete EmiliaRomagnaWiFi in tutta l’area aeroportuale: da quella passeggeri ai parcheggi fino alla stazione People Mover. Il tutto è reso possibile dalla convenzione siglata nel 2019 tra Lepida (azienda in house della Regione), Comune di Bologna e Aeroporto di Bologna, con l’obiettivo di collegare il Marconi alla rete metropolitana cittadina.

"L’attrattività di un territorio – affermano gli assessori regionali all’Agenda Digitale, Paola Salomoni, e alle Infrastrutture e Turismo, Andrea Corsini –, è data anche dalla capacità di avere servizi adeguati alle esigenze dei turisti e di chi si muove per lavoro e affari. L’ingresso del Marconi nel sistema di connettività regionale a banda ultra-larga va proprio in questa direzione garantendo a tutti i passeggeri in transito uno strumento di connessione pubblico, sicuro e gratuito”.

"Con la nuova rete wi-fi offerta a tutti i nostri passeggeri e agli utenti dello scalo – aggiunge Nazareno Ventola, amministratore delegato di Aeroporto Marconi di Bologna – vogliamo migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”. Lepida si è fatta carico delle spese di interconnessione alla rete mettendo a disposizione gratuitamente asset infrastrutturali per potere erogare il servizio, ed è inoltre responsabile delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’intervento ha richiesto la posa di circa 2 km di cavo in fibra ottica per collegare il punto di accesso alla rete dell’aeroporto alla rete Lepida, di cui circa 400 metri nei sotterranei dell'area Terminal e circa 370 dall’aeroporto alla stazione People Mover. La progettazione è cominciata nel 2020 e due anni dopo, a dicembre, sono stati ultimati i collaudi.