Bologna, 30 novembre 2021 - Un anno di crescita nonostante il Covid. Due marchi in rampa di lancio per il quarantesimo compleanno. E un costante lavoro per internazionalizzarsi, anche puntando oltreoceano. Sono le direttrici su cui si muove tra il 2021 e il 2022 la bolognese Wp Lavori in corso, storico distributore di marchi iconici dell’abbigliamento, nelle intenzioni della presidente Cristina Calori.

Calori, che anno è stato il 2021?

"Siamo in crescita costante. L’anno scorso di circa il 20%. Abbiamo margini molto solidi, storici, e sentiamo meno la crisi. I nostri sono marchi non di moda, ma che danno sicurezza".

Tra questi c’è anche Barbour. Com’è andato quest’anno?

"Molto bene. Ci stanno dando grosse soddisfazioni, sono bravi e fanno tante collezioni in modo da servire più clienti. È dal 1984 che lavoro con Barbour, è un sodalizio storico".

Le vostre prospettive per il 2022?

"L’anno prossimo lanceremo due nuovi marchi. Ci stiamo ristrutturando meglio anche negli Stati Uniti: sto lavorando molto con stilisti oltreoceano, le prospettive sono buone".

Quali sono i nuovi marchi?

"Uno è Spiewak, un mio marchio storico da uomo e da donna che avevo tenuto nel cassetto per non fare concorrenza a Woolrich: adesso sono in lancio con la collezione del prossimo autunnoinverno. L’altro è Filson, marchio anch’esso storico, solo da uomo, molto caccia e pesca americano".

Come vede il mondo della moda dopo il Covid-19?

"Mi sembra ci sia una bella ripresa del settore. Purtroppo ci sono ritardi di consegna e aumenti di costi incredibili fra trasporti e materia prima, che poi si sentiranno ancora di più con la prossima stagione. Per questa stagione ancora assorbiamo quello che abbiamo promesso. È il mondo che cambia".

In che senso?

"È sempre più digitale. Ci si guarda sempre più in casa: tutto dev’essere più comodo e a portata di mano. Ormai le importazioni fanno paura: iI prezzo è troppo caro, incide molto sul prodotto. Per la produzione si sta guardando sempre più vicino".

Questo è positivo?

"Forse per l’Europa sì".

Cosa serve per dare continuità alla ripresa del settore?

"Tanta tecnologia, perché ormai l’online sia a livello pubblicitario, sia di vendite, dev’essere integrato all’azienda. Non se ne può più fare a meno. Poi servono investimenti. E un bel prodotto".

Su cosa le piacerebbe puntare per il futuro per la sua azienda?

"Mi piacerebbe vedere Wp molto più internazionale. Mi sto organizzando su questo. In questo momento i confini si sentono tantissimo per via del Covid, ma di fatto con la tecnologia non ci sono più. Bisogna essere globali".

Ha senso puntare sui negozi fisici?

"Sì, perché il tuo prodotto lo devi far vedere. In America è tutto molto più online che fisico, ma in Europa, e in Italia soprattutto, il negozio conta ancora. La gente deve provare i prodotti. I negozi serviranno sempre".