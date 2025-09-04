Yoox, il sindaco di Zola: “Doccia fredda. Si ritirino i licenziamenti”. Sindacati: “Non ci coglie di sorpresa”

Bologna, 4 settembre 2025 – “Il licenziamento di 211 dipendenti, di cui 160 a Bologna tra gli stabilimenti di Zola Predosa e Interporto, annunciato ieri da Yoox “è una doccia fredda per tutto il territorio, un pugno nello stomaco che non ci aspettavamo”, commenta ‘incredulo’ il sindaco di Zola, Davide Dall’Omo.

È di ieri in fatti l’annuncio dell’azienda italiana leader nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design, di voler mettere a casa 211 lavoratori. Si tratta del 20 per cento dei suoi 1.091 dipendenti distribuiti tra le sedi di Milano, Landriano (Padova) e nelle sedi bolognesi di Zola Predosa e dell’Interporto.

“Un’eventuale riorganizzazione aziendale, le cui motivazioni tra l’altro sono tutte da verificare, non può essere pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori - continua Dall’Omo - È necessario ritirare immediatamente i licenziamenti e avviare un tavolo di trattativa per arrivare a una proposta seria e condivisa. Alla nuova proprietà dico che è arrivata in un territorio in cui esistono relazioni sindacali e istituzionali consolidate e che non è possibile pensare di assumere decisioni di una tale gravità in maniera improvvisa e unilaterale”.

“Le prospettive annunciate dall’azienda in occasione del passaggio di proprietà erano ben altre - gli fa eco il vicesindaco con delega al Lavoro e alle attività produttive, Lorenzo Cocchi - Nell'Accordo raggiunto dopo le crisi dei mesi scorsi nulla lasciava presagire un epilogo di questo genere”.

“La decisione di Yoox è inaccettabile - commenta Stefano Mazzetti, capo di Gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al Lavoro - I posti di lavoro nel territorio della città metropolitana di Bologna non si cancellano con un tratto di penna, esiste un Patto per il lavoro firmato da tutti che non prevede atti unilaterali: a brevissimo convocheremo le parti al Tavolo di salvaguardia metropolitano”.

Protesta e solidarietà dei sindacati

L’azienda Yoox, fondata nel 2000 dal romagnolo Federico Marchetti, è stata acquisita nel 2018 dal colosso svizzero Richemont e poi venduta nell’ottobre 2024 alla piattaforma tedesca di e-commerce Mytheresa, che il 2 settembre ha avviato la procedura di licenziamento di 46 persone a Milano e di 165 a Bologna. Immediata la protesta dei sindacati del commercio.

“Apprendiamo dalla stampa la drammatica notizia della dichiarazione dei 211 esuberi (160 a Bologna) e i possibili licenziamenti previsti per le lavoratrici ed i lavoratori della Yoox ai quali va tutta la nostra solidarietà”, scrive in una nota il sindacato generale di base, Sgb.

“La notizia non ci coglie però di sorpresa. Solo qualche mese fa, precisamente a giugno, con un comunicato in occasione del cambio appalto dei servizi della logistica Yoox/MyTheresa, passati da Geodis SpA a Fiege Logistics Italy, avevamo già espresso le nostre preoccupazioni”, si legge ancora. “La Yoox Net a Porter dopo l’accelerazione avvenuta durante il lockdown ha subito un tracollo e, nonostante il passaggio a Mytheresa il repentino calo lavorativo e l’esubero di personale era già da tempo sotto gli occhi tutti. Infatti, il passaggio d’appalto ha destato sin da subito preoccupazione alle stesse lavoratrici e agli stessi lavoratori della Geodis/Fiege. Per il momento, pur essendo notevolmente diminuito il lavoro, non è stato dichiarato ancora nessun esubero per gli appalti. Ma questo non ci rende affatto tranquilli considerato l’evidente calo lavorativo. Alle nostre preoccupazioni le aziende la Geodis SpA e ora la Fiege Logistics Italy non hanno mai risposto, escludendoci da qualsiasi confronto. Seppur esclusi dal tavolo e accusati di creare falso allarmismo da chi ha preferito negato l’evidenza, SGB continua a crescere di consensi. Continueremo fuori dai tavoli di concertazione e fuori dai cancelli ad intraprendere tutte le lotte possibili a tutela dei diritti ed interessi delle lavoratrici e dei lavoratori", si conclude nel comunicato.