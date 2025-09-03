Yoox e l’incubo licenziamenti: oltre 200 dipendenti a rischio tra Bologna e Milano

Zola Predosa (Bologna), 3 settembre 2025 – Giornate di grande preoccupazione per i circa 160 lavoratori del territorio in servizio alla Yoox Net-A-Porter. L’azienda, nelle scorse ore, avrebbe infatti comunicato al personale la volontà di licenziare i 211 lavoratori. Ai dipendenti di Bologna, circa 160, si aggiunge infatti la cinquantina di didpendenti in servizio nello stabilimento collocato nel Milanese.

Yoox è uno dei siti più attivi nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design proposti spesso con grandi sconti. Fondata nel 2020, da pochi mesi il gruppo appartiene a Mytheresa (un sito tedesco che si occupa di moda di lusso) e dà lavoro a oltre mille persone in tutto il territorio nazionale, ha giustificato la decisione con le “difficoltà del mercato”.

Mytheresa.com è un e-commerce di moda di lusso, quotato in borsa e con sede a Monaco di Baviera. Come piattaforma digitale multibrand di lusso, Mytheresa vende a livello globale collezioni di ready-to-wear, scarpe, borse e accessori per donna, uomo e bambini, nonché prodotti lifestyle e gioielli.