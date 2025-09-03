Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna

Bologna, 4 settembre 2025 – Yoox, l’azienda italiana leader nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design, mette a casa 211 lavoratori. Il 20 per cento dei suoi 1.091 dipendenti distribuiti tra le sedi di Milano, Landriano (Padova) e nelle sedi bolognesi di Zola Predosa e dell’Interporto. Nella fattispecie l’azienda, fondata nel 2000 dal romagnolo Federico Marchetti, acquisita nel 2018 dal colosso svizzero Richemont e poi venduta nell’ottobre 2024 alla piattaforma tedesca di e-commerce Mytheresa, il 2 settembre ha avviato la procedura di licenziamento di 46 persone a Milano e di 165 a Bologna. Immediata la protesta dei sindacati del commercio.

«È una decisione che ha gettato nel panico molti lavoratori – affermano Anna Maria Russo e Mariano Vendola, rispettivamente segretaria generale e funzionario della Filcams- Cgil di Bologna – in tanti sono entrati giovanissimi, quando questa azienda era un fiore all’occhiello nelle vendite online. In Emilia-Romagna e a Bologna è inaccettabile che un licenziamento così impattante venga annunciato senza aver aperto procedure di ammortizzatori sociali, senza tutte le tutele previste dal Patto per il Lavoro e il Clima sottoscritto in Regione dalle parti sociali».

L’azienda motiva tale scelta dichiarando una riduzione dei ricavi di 191 milioni di euro nell’ultimo esercizio e perdite complessive superiori a 2 miliardi di euro negli ultimi due anni.

Sono 700, per lo più tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti, i lavoratori di Yoox-Net a Porter interessati dal piano di tagli annunciato oggi da LuxExperience, proprietario anche del portale mytheresa.com. Un altro dato di cui tenere conto in questa complessa partita è rappresentato dalla riorganizzazione imposta dalla nuova proprietà che prevede una riduzione e un accentramento delle funzioni attualmente svolte da Yoox a livello di gruppo. L’azienda ha inoltre comunicato di non voler ricorrere ad ammortizzatori sociali, qualificando gli esuberi come strutturali e definitivi, «senza alcuna considerazione per il futuro delle oltre duecento famiglie coinvolte» sottolineano i sindacati.

In una nota l’azienda ha spiegato che si aspetta che i marchi appena acquisiti (Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox and The Outnet) tornino a crescere dopo anni di declino. Per farlo, sostiene il colosso, è necessario ridurre la forza lavoro. Per il resto, LuxExperience assicura che non intende lasciare l’Italia e il Regno Unito («l’Italia rimarrà un hub operativo a lungo termine per il gruppo e per il quartier generale di Yoox») e si dice «consapevole dell’impatto che le azioni proposte avranno sulle persone coinvolte» e «impegnata a supportare i lavoratori interessati cercando soluzioni responsabili e costruttive, riducendo l’impatto sociale per quanto possibile».

Preoccupatissimo Andrea De Maria, deputato Pd di Bologna. «Come i sindacati – afferma De Maria – anch’io non condivido il merito e il metodo della iniziativa aziendale. Mi riservo di assumere iniziative parlamentari, se saranno utili ad una conclusione positiva della vertenza».