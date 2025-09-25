Yoox, continua la lotta a Bologna. Nuovo presidio e 40 ore di sciopero: quando partono

Bologna, 25 settembre 2025 – La lotta dei lavoratori di Yoox continua negli stabilimenti di Bologna. Dopo l'apertura arrivata al tavolo ministeriale, con l'azienda che si è detta disponibile a valutare strumenti alternativi ai 211 licenziamenti dichiarati a inizio settembre, i dipendenti del colosso dell'e-commerce di lusso tengono alta la guardia e continuano la mobilitazione, dichiarando 40 ore di sciopero, sia per la sede di Zola Predosa che per quella dell'Interporto.

Il nuovo incontro a Palazzo Piacentini è programmato per il 2 ottobre, ma i sindacati hanno chiesto all'azienda di ritirare o sospendere i licenziamenti entro quella data.

Le nuove iniziative di lotta inizieranno venerdì e saranno organizzate a scacchiera, coinvolgendo i singoli reparti e i lavoratori a rotazione, senza distinzione tra coloro che sono coinvolti nella procedura e coloro che ad oggi conservano il posto di loro. Così è stato deciso nelle assemblee che si sono svolte tra ieri e oggi a Bologna. All'Interporto, inoltre, sarà predisposto un presidio dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 settembre e fino al 22 ottobre.

"Visto l'enorme sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici alla nostra proposta di presidio permanente fatta in assemblea, da lunedì mattina saremo sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, come fatto con il precedente presidio. La nostra lotta e determinazione sarà dimostrata sia sui tavoli di confronto sia al fianco dei dipendenti in presidio. La crisi non può essere pagata dai lavoratori e dalle lavoratrici, la crisi deve essere gestita garantendo loro una prospettiva", ribadiscono Filcams, Fisascat e Uiltucs.