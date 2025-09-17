Yoox, la protesta dei lavoratori davanti alla sede della Regione: “Così ci rubano il futuro”

Bologna, 17 settembre 2025 – Un’altra giornata di mobilitazione. Sono decine i lavoratori di Yoox che stamani si sono ritrovati sotto gli uffici dell'assessorato al Lavoro dell'Emilia-Romagna, a Bologna, dove è in corso il primo incontro al tavolo di crisi tra l'azienda, i sindacati e le istituzioni. Donne e uomini, preoccupati per il futuro delle proprie famiglie: “Così ci stanno portando via il futuro – hanno gridato molti di loro –. Abbiamo bisogno di un forte sostegno da parte delle istituzioni, noi non staremo fermi a guardare”.

All'incontro partecipa anche il governatore, Michele de Pascale.

Intanto, in piazza Imbeni, va in scena la rumorosa protesta dei dipendenti di Yoox-Net a porter, sostenuti dai delegati di molte altre aziende, anche metalmeccaniche, bolognesi. Presenti anche le colleghe di La Perla, reduci da una lunga vertenza (conclusasi positivamente).

Al presidio anche i segretari provinciale e regionale del Pd, Enrico di Stasi e Paolo Calvano, il presidente dell'Assemblea regionale, Maurizio Fabbri, e la consigliera dem Simona Lembi, che ha presentato un'interrogazione alla giunta per avere chiarimenti sulla vertenza.

A sostenere i lavoratori anche Arcangelo Macedonio della segreteria di +Europa che dichiara in una nota: quanto sta accadendo in Yoox "è grave e mina la fiducia in un territorio che ha fatto della qualità, dell'innovazione e del lavoro un modello riconosciuto a livello internazionale.

Hanno fatto bene il vicepresidente Colla e il presidente de Pascale a intervenire con chiarezza. Per noi ci sono le condizioni per trovare soluzioni senza impatti sociali e la priorità assoluta resta difendere l'occupazione, perché dietro ogni numero ci sono persone, famiglie e comunità".

L’azienda aveva comunicato al personale la volontà di licenziare i 211 lavoratori. Ai dipendenti di Bologna, circa 160, si aggiunge infatti la cinquantina di dipendenti in servizio nello stabilimento collocato nel Milanese.

Yoox è uno dei siti più attivi nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design proposti spesso con grandi sconti. Fondata nel 2020, da pochi mesi il gruppo appartiene a LuxExperience BV e dà lavoro a oltre mille persone in tutto il territorio nazionale. Il Gruppo ha giustificato la decisione con le “difficoltà del mercato”.