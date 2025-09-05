Yoox, la Regione apre al tavolo col governo. Il Pd chiede lo stop agli esuberi

Bologna, 5 settembre 2025 – Contro i licenziamenti di Yoox annunciati mercoledì parte la mobilitazione. I sindacati, infatti, preparano le barricate per resistere. Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione e nelle assemblee che si terranno lunedì in Interporto e a Zola Predosa si deciderà come articolare il pacchetto di 16 ore di sciopero indetto dai sindacati.

“Negli ultimi 24 mesi abbiamo più volte esposto all’azienda la nostra preoccupazione in merito all’andamento economico e alla tenuta occupazionale, anche nei tavoli con le Istituzioni. Durante gli incontri, l’azienda ha escluso il ricorso a licenziamenti trincerandosi però dietro risposte vaghe e di facciata, senza mai entrare nel merito di piani industriali o di progetti di rilancio e di valorizzazione delle risorse umane”, protestano Filcams e Fisascat. La procedura di licenziamento decisa dalla proprietà tedesca del gruppo, LuxExperience, riguarda 211 persone, 160 a Bologna tra i siti dell’Interporto e Zola Predosa. “Preoccupato” il presidente della Regione Michele de Pascale, che ricorda come la “crisi la stiamo tenendo sotto grande attenzione”.

E se il deputato Pd Andrea De Maria ha già depositato oggi una interrogazione parlamentare al ministro delle Imprese e del made in Italy, “per sollecitare l’attenzione del governo”, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla apre alla possibilità di un tavolo al ministero in linea con quanto detto al Carlino dal collega Giovanni Paglia.

“Per venire a capo della vicenda Yoox penso ci siano le condizioni per trovare una soluzione che non abbia un impatto sociale”, è convinto il vicepresidente dell’Emilia-Romagna. E aggiunge: “Stiamo parlando di un soggetto di grande qualità”, evidenziando però anche le difficoltà del settore della moda, immaginando intanto l’apertura di un tavolo regionale.

Colla poi apre a un intervento del governo, dal momento che la crisi di Yoox si estende anche alla Lombardia: “Si può intavolare una trattativa nazionale, le condizioni per trovare una soluzione ci sono”. La consigliera regionale Pd Simona Lembi ha già presentato un’interrogazione alla giunta di viale Aldo Moro per sollecitare l’intervento di Viale Aldo Moro, mentre il Pd di Bologna, con il segretario Enrico di Stasi e Andrea Gaddari (delegato dem al lavoro), chiede che “gli esuberi vengano immediatamente ritirati. Solo allora potrà aprirsi un confronto nello spirito del Patto per il lavoro e per il clima”.