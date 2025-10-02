Yoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti

Bologna, 2 ottobre 2025 – Sviluppi positivi per la vertenza Yoox: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato confronto serrato per soluzioni condivise. Si è tenuto questa mattina al Mimit il tavolo di crisi relativo alla vertenza che coinvolge l’azienda di vendite online di beni di moda, lusso e design, fondata da Federico Marchetti nel 2000 e ora di proprietà della piattaforma tedesca Mytheresa. Da un mese i lavoratori di Yoox sono coinvolti in questa controversia dopo l’annuncio dell’azienda di un piano di 211 esuberi in Italia a causa delle difficoltà di mercato e delle perdite di 2 miliardi.

Il confronto al Ministero

Accogliendo l’invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Yoox ha annunciato la decisione di sospendere con effetto immediato questa procedura di licenziamento, al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali. Questa la prima fumata bianca tra vertici aziendali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali.

“Accolgo con soddisfazione la decisione dell’azienda di recepire il nostro appello, avviando la vertenza su un percorso di confronto costruttivo. Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte”, ha dichiarato il ministro Urso. “Questo è il frutto – aggiunge Urso – di un lavoro di squadra che dimostra come, quando istituzioni nazionali e locali, sindacati e azienda collaborano assieme, i risultati arrivano".

I prossimi passaggi

Durante il periodo di sospensione dei licenziamenti, inoltre, sono già stati calendarizzati gli incontri di confronto tra le parti: 9, 16, 22, 30 ottobre e 5, 10 novembre 2025. Tali appuntamenti saranno destinati ad approfondire anche la situazione industriale dell’azienda. Poi le parti torneranno a riunirsi al Mimit in data 18 novembre per riferire l’esito del ciclo di confronti. Soddisfatto anche il deputato Pd Andrea De Maria: “L'obiettivo deve essere quello di salvare i posti di lavoro per tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento. Confermo il mio sostegno ai lavoratori e alla loro lotta per difendere l'occupazione. Una condizione anche per garantirne la continuità produttiva di una impresa di grande importanza, che interessa l'Emilia-Romagna e la Lombardia”, sottolinea. Ora “non bisogna assolutamente abbassare la guardia e vanno messe in atto tutte le iniziative utili per favorire un esito positivo del percorso di confronto che si è avviato. Ho già assunto a suo tempo una iniziativa di sindacato ispettivo alla Camera e mi riservo di assumere ulteriori azioni in parlamento se sarà utile”, conclude il deputato dem.

Il sindaco di Zola: grazie a ministro e governatore

“La sospensione dei 211 licenziamenti è il primo importante risultato raggiunto dal tavolo”, sottolinea il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo – un passo reso possibile dal lavoro condiviso tra Istituzioni e parti sociali a tutti i livelli, dai Comuni fino al Ministero passando per la Regione Emilia-Romagna e i sindacati, e per questo voglio rivolgere un ringraziamento in particolare al Ministro Urso e al Presidente De Pascale”.