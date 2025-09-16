Yoox, striscione in Comune: “Azienda indecente, Confindustria batta un colpo: il confronto avvenga a Bologna”

Bologna, 16 settembre 2025 – Il Comune di Bologna appende uno striscione in Salaborsa in solidarietà ai lavoratori di Yoox, azienda di e-commerce di abbigliamento di lusso che due settimane fa ha annunciato la volontà di licenziare 211 dipendenti (160 a Bologna), mentre continuano scioperi e presidi nelle varie sedi del territorio (un evento è previsto anche a Milano).

A prendere parola è il sindaco Matteo Lepore: “Da parte dell'azienda c'è un silenzio assordante, si sta comportando in modo indecente, per questo la città inizierà a fare rumore, dopo l'accoglienza che gli ha riservato”. Lepore poi insiste: “Yoox è diventata un colosso a livello internazionale grazie alle competenze dei suoi lavoratori” in questa regione.

Presenti anche il sindaco di Zola Predosa Davide Dall'Omo, della sindaca di Bentivoglio Alice Vecchi, e dei rappresentanti di categoria della Cgil, della Cisl e della Uil. Il sindaco condanna i 211 esuberi avvenuti "con una procedura che non ha neanche utilizzato gli ammortizzatori sociali e che noi chiediamo con forza di fermare”.

“Abbiamo bisogno che chi ha preso i soldi e chiesto le risorse pubbliche in Emilia-Romagna faccia le trattative qui – insiste Lepore –: per questo voglio chiedere a Confindustria di battere un colpo perché non va affatto bene che chi rappresenta questa azienda sia in Lombardia, anche se la sede legale dell'azienda è lì. Con la Regione nei prossimi giorni ci mobiliteremo negli incontri, per agevolare i rapporti con l'azienda e vedremo che risposte darà.

Vedremo quali altre mobilitazioni la città potrà intraprendere, come abbiamo già fatto per la Perla, per la Saga Coffe e per tutte le altre aziende che abbiamo seguito portando a casa dei risultati: lo striscione per Yoox – conclude – rimarrà appeso finché non avremo delle risposte”.

Domani, intanto, i lavoratori di Yoox si riuniranno in presidio davanti alla Regione per continuare le proteste contro i licenziamenti.