Yoox ultime notizie, lunedì le assemblee dei lavoratori davanti agli stabilimenti

Bologna, 5 settembre 2025 – Arrivano i primi provvedimenti dei sindacati contro la procedura di licenziamento decisa dalla proprietà tedesca di Yoox, che riguarda 211 persone, 165 a Bologna tra cui 134 esuberi dell'Interporto e i 31 di Zola Prodosa.

Lunedì si terranno le assemblee di fronte alle sedi dell'Interporto (dalle 8.30 alle 10 e dalle 14 alle 15.30) e a Zola (11.30-13). In questi raduni verranno valutate tutte le possibili azioni di lotta contro la scelta di Yoox.

Una decisione che Filcams e Fisascat definiscono come “inaccettabile”, chiedendo l'immediato ritiro della procedura di mobilità. E di procedere con gli altri strumenti di salvaguardia occupazionale, come l'attivazione degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari, il patto per il lavoro e per il clima, percorsi di ricollocazione e reinserimento dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Intanto i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e nelle assemblee, che si terranno in Interporto e a Zola Predosa, si deciderà come articolare il pacchetto di 16 ore di sciopero indetto dai sindacati. “Negli ultimi 24 mesi abbiamo più volte esposto all'azienda la nostra preoccupazione in merito all'andamento economico e alla tenuta occupazionale, anche nei tavoli con le Istituzioni. Durante gli incontri, l'azienda ha escluso il ricorso a licenziamenti trincerandosi però dietro risposte vaghe e di facciata, senza mai entrare nel merito di piani industriali o di progetti di rilancio e di valorizzazione delle risorse umane", protestano.

L’azienda “oggi ha dichiarato che la soppressione dei posti di lavoro è inevitabile a causa dell'andamento economico negativo, ma in questi anni di costante perdita, ha deciso di non aprire nessun tavolo di confronto per la gestione della crisi che avrebbe potuto prevenire un cosi alto numero di licenziamenti”, continuano.

Ora “valuteremo ogni possibile azione per tutelare i diritti di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito a costruire quella che è stata un’eccellenza tecnologica italiana e bolognese”, concludono le sigle sindacali. "Sono a rischio moltissimi posti di lavoro e si prospetta il ridimensionamento di un presidio produttivo di grande importanza – annuncia il deputato Pd Così Andrea De Maria -. Come preannunciato ho depositato oggi una interrogazione parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per sollecitare l' attenzione del governo”.