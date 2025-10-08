Yoox, parte la trattativa. I lavoratori sospendo il presidio all'Interporto di Bologna

Bologna, 8 ottobre 2025 – L'inizio della trattativa per trovare un'alternativa ai licenziamenti porta a una tregua nello scontro tra i lavoratori di Yoox e l'azienda. Oggi i dipendenti del colosso della moda online hanno deciso in assemblea di sospendere il presidio permanente allestito di fronte alla sede dell'Interporto dopo l'annucio dei licenziamenti.

"Questa decisione arriva in seguito alla firma del verbale al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, con la sospensione della procedura di licenziamento collettivo fino al 18 novembre, ha segnato un primo passo concreto verso l'apertura di un confronto sindacale con l'azienda", spiegano Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. "L'apertura della trattativa rappresenta un risultato importante, frutto della partecipazione attiva e della determinazione di tutte e tutti. È un primo riconoscimento delle istanze sollevate dalle lavoratrici e dai lavoratori, che chiedono garanzie sul futuro occupazionale e l'attivazione degli ammortizzatori sociali", aggiungono i sindacati.

"Resta alta l'attenzione sulla vertenza: la sospensione del presidio non significa la fine della mobilitazione, ma un atto di responsabilità e disponibilità al dialogo, in attesa che la trattativa produca risultati concreti e risposte adeguate. Continueremo a vigilare affinché l'azienda rispetti gli impegni presi e si apra finalmente a un confronto serio e trasparente", concludono.

L’azienda aveva comunicato al personale la volontà di licenziare i 211 lavoratori. Ai dipendenti di Bologna, circa 160, si aggiungeva infatti la cinquantina di dipendenti in servizio nello stabilimento collocato nel Milanese. Poi l’inizio della trattativa che ha portato alla sospensione odierna del presidio permanente.

Fondata da Federico Marchetti nel 2000 e ora di proprietà della piattaforma tedesca. Mytheresa, Yoox ha più volte sottolineato le causa difficoltà di mercato oltre a perdite che ammonterebbero a 2 miliardi.

I prossimi passaggi

Durante il periodo di sospensione dei licenziamenti sono già stati calendarizzati gli incontri di confronto tra le parti: 9, 16, 22, 30 ottobre e 5, 10 novembre 2025. Tali appuntamenti saranno destinati ad approfondire anche la situazione industriale dell’azienda. Poi le parti torneranno a riunirsi al Mimit in data 18 novembre per riferire l’esito del ciclo di confronti.