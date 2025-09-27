Negozi sfitti a Zola Predosa, 6mila euro a chi riapre

Zola Predosa (Bologna), 27 settembre 2025 – Il Comune di Zola Predosa ha pubblicato un bando per l’erogazione di quattro contributi del valore di 6.000 euro ciascuno per l’avvio di attività economiche in locali commerciali sfitti con vetrine fronte strada. Il sostegno è previsto per due attività nel capoluogo di Lavino, uno nella frazione di Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati e uno nella frazione di Riale - Gesso - Gessi e Rivabella. Possono presentare domanda entro il 28 ottobre i titolari di micro e piccole imprese che avviano sul territorio comunale un’attività di commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o artigianale o di servizi, con sede in un locale sfitto e inutilizzato da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando. “I richiedenti – spiegano dall’Amministrazione – devono essere in possesso di regolare contratto d’affitto siglato entro i sei mesi antecedenti tale pubblicazione, oppure devono impegnarsi a sottoscriverne uno nei sei mesi successivi”.

La giunta

“I negozi di vicinato fronte strada rappresentano un insostituibile elemento di coesione sociale e presidio sul territorio – dichiara il vicesindaco con delega al Commercio e alle Attività produttive Lorenzo Cocchi –. Il nostro tessuto commerciale gode già di buona salute, ma con questo bando vogliamo favorire la riapertura di attività con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile, riportando i servizi vicino alle persone, anche e in particolar modo nelle frazioni”. La misura sarà presentata anche durante l’evento pubblico “Fare Impresa a Zola Predosa” che si terrà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 14.30 a Villa Edvige Garagnani