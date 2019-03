L’Italia prema per le dimissioni di Margrethe Vestager, commissario europea alla Concorrenza, e geli le sue ambizioni di essere il prossimo presidente della Commissione Ue. Lo si deve a quanti hanno patito le vicende di Cassa di Ferrara, Banca Marche, CariChieti e Banca Etruria. La commissione non ha colpe nelle gestioni che hanno decotto le banche, le sue valutazioni però, hanno pesato sul possibile soccorso. Vestager liquidò come aiuto di Stato l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore del salvataggio di Tercas da parte della Popolare di Bari. Decisione ora annullata dal tribunale Ue.

Indirettamente la posizione dell’Antitrust europeo influì sulle successive crisi delle «4 banche». Vestager non condivide la tesi e chiama in causa la Banca d’Italia che ha respinto al mittente lo scaricabarile: il caso Tercas fu determinante nello spingere via Nazionale sulla strada della risoluzione, tenuto conto della posizione Vestager contraria all’intervento del Fondo. Spiega Roberto Nicastro, ex direttore generale Unicredit e commissario delle 4 banche dal 2015 al 2017: «La scelta su Tercas e quella di autorizzare la risoluzione delle quattro banche, con un bail in ante litteram crearono uno stress inutile e pernicioso. Hanno fatto diventare sistemica quella che poteva essere una crisi circoscritta». Vestager può fare ricorso contro il tribunale Ue. Si vedrà. Il premier Conte ha giudicato una «buona idea» la possibilità di un’azione risarcitoria contro Bruxelles per un errore di valutazione. Errore – ha ricordato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli – evitabile già ai primi anni di Giurisprudenza: la legge obbliga le banche a fare parte del Fondo interbancario, ma i soldi sono privati. Non di Stato.



Ora, la decisione del tribunale Ue – secondo il capo della vigilanza Bce, Andrea Enria – potrebbe aprire nuove strade nella gestione delle crisi bancarie. Vanno percorse senza indugio. Europeisti non significa passare per fessi. Significa, per esempio, pretendere nel prossimo governo Ue di avere un commissario economico anziché avere una sorta di ministro degli esteri di una Ue che non ha una politica estera mentre esistono le politiche estere degli Stati. Spesso in conflitto, vedi i mugugni sulla via della Seta. Meglio stare, insomma, dove è possibile conoscere per tempo i dossier economici: siano le misure delle aringhe danesi o la gestione delle crisi bancarie. Evitando di essere presi a merluzzi in faccia.