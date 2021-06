Bologna 11 aprile - "Da Dumbo partirà la via della conoscenza, passando dalla Bolognina, l'Alta velocità, la fiera fino al Tecnopolo". Matteo Lepore ha presentato con la sottosegretaria alle imprese e all'innovazione Anna Ascani, vicepresidente del PD, il progetto Bologna Attiva nello spazio Dumbo, gestito da Open Event. Un luogo di rigenerazione urbana in via Casarini 19 a poche centinaia di metri dalla stazione Alta Velocità che si sta realizzando con 800mila euro della Regione e altri 200mila euro della fondazione Innivazione urbana.

Lepore-Conti, prove d’intesa e invito a cena

Un luogo a metà tra Barcellona e Berlino o Helsinki, punto di partenza per rilanciare Bologna come capitale europea della scienza. Obiettivo, dice Lepore, "acquisirne una parte come amministrazione comunale. Qui nasceranno start up, grandi eventi, concerti, mostre, attività dell'Università di Bologna. Ma Dumbo sarà anche un punto riferimento per il quartiere, con aree gioco per i bambini e un campo da basket. Senza dimenticare progetti di economia collaborativa. Magari garantendo spazi ai rider e ai lavoratori delle piattaforme web", ha spiegato Lepore.

Guerra ai dem pro Conti Il ricorso finisce a Roma

La vice presidente del PD Ascani plaude al progetto: "So che il giorno dopo le primarie spenderà le risorse del Pnrr mettendo a frutto l'esperienza di questi anni". L'assessore alla Cultura torna anche sul tema stadio, trattato stamattina in un video su Facebook da Isabella Conti. "I 15 milioni di euro per lo stadio temporaneo di Fico saranno privati", taglia corto. E aggiunge: "Isabella parla di aumentare i fondi per le società sportive? Bene. Noi prevediamo un investimento di 42 milioni di euro (stadio escluso) in 5 anni sugli impianti di base".