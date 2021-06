Bologna, 17 giugno 2021 - Prima scintille, poi la mano tesa alla collaborazione: a Villa Torchi è andato in scena l’ultimo duello fra Matteo Lepore e Isabella Conti, i due candidati che domenica 20 giugno si contenderanno la guida del centrosinistra nella corsa a Palazzo d’Accursio. Un ultimo faccia a faccia ‘all’americana’, prima che a parlare siano i fatti, o meglio i voti, organizzato da il Resto del Carlino (video), introdotto dal direttore di QN Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino Michele Brambilla e moderato dal responsabile della cronaca di Bologna Valerio Baroncini.

Dieci domande ciascuno, tre minuti di rispondere, una ultima occasione per toccare le corde dell’elettorato su cui contare per vedere prevalere la propria visione della città. Un dibattito aperto con temi di natura politica, dichiarazioni al veleno che non hanno mancato di accendere la sfida fra i candidati o il futuro di Conti e Lepore in caso di sconfitta e il loro nuovo posizionamento nella coalizione.

Al centro del dibattito il tema di sempre: Bologna e il suo bene. Isabella Conti e Matteo Lepore hanno risposto colpo su colpo con le proprie idee su sicurezza, periferie, traffico e Passante, fino alla squadra di governo ideale per tradurre sul campo della città metropolitana le necessità che il post-pandemia impone.

Infine, un appello al voto di domenica, definita da entrambi i candidati "una festa", giocato ancora una volta più sui temi che sulla forza del singolo. E una parola del cuore, per inquadrare al meglio lo spirito che animerà i prossimi cinque anni del candidato sindaco per il centrosinistra che verrà. "Solidarietà", la scelta di Lepore, "cura" quella di Conti.

"Serve un rapporto sincero fra uomini e donne, una parità reale nelle scelte. Questo deve essere Bologna - ha spiegato l’assessore alla cultura -, un ‘Noi’ nel mezzo della pianura Padana. E ai seggi si voterà per questo, l’idea del noi, non per il valore dell’io".

"Bologna deve dimostrarsi capace di prendersi cura dei propri cittadini di tutta l’area metropolitana. Dai nidi liberi e gratuiti, a politiche per gli adolescenti, fino a investimenti con l’Università per sempre più studenti pubblici. Servono cura e coraggio», ha dichiarato invece la sindaca di San Lazzaro.



