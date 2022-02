Bologna, 6 febbraio 2022 – Dopo le tre sconfitte di fila nel mese di gennaio, è arrivato per il Bologna il momento di rialzare la testa, sfruttando il riposo accumulato durante la sosta: l’esame che aspetta la squadra di Mihajlovic, però, è di quelli ostici, e risponde al nome di Empoli, con l’allenatore dei toscani, Andreazzoli, che non ha messo in conto di andare a Bologna per la gita domenicale. I tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre: alle 15 il calcio d’inizio, con il Dall’Ara che accoglierà le due formazioni. Affidata a Dazn la copertura televisiva dell’incontro, mentre sarà il signor Cosso di Reggio Calabria a dirigere la gara valida per la 24esima giornata della serie A.

Bologna Empoli in tv

In campo alle 15 allo stadio Dall'Ara, diretta tv su Dazn dalle 15

Arbitro

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Come arriva il Bologna

Le tre sconfitte di fila prima della sosta, contro Cagliari, Napoli ed Hellas Verona hanno minato la classifica del Bologna, che già da oggi però vuole tornare a vincere: per farlo Mihajlovic e i suoi dovranno battere una squadra che fino a questo momento ha raccolto solamente applausi. Contro i toscani si darà continuità al 3-5-2, con qualche piccolo cambio dovuto a squalifiche e a rientri: davanti a Skorupski pronta la cerniera composta da Soumaoro, Medel e Theate, mentre a centrocampo ci sono De Silvestri a destra e Vignato favorito per la corsia mancina, vista la squalifica di Hickey. In mezzo al campo, con Soriano e Svanberg, pronto Schouten, che non gioca titolare dalla prima di campionato contro la Salernitana. In panchina il neo acquisto Aebischer, davanti Orsolini farà da spalla per Arnautovic.

Come arriva l'Empoli

I due punti di vantaggio sul Bologna (27 quelli dei rossoblù, 29 quelli degli azzurri) permetterebbero all’Empoli di allungare sulla squadra di Mihajlovic in caso di vittoria. Vittoria che, però, non arriva da metà dicembre, quando al Maradona di Napoli i ragazzi di Andreazzoli ebbero la meglio sulla squadra di Spalletti. Dopo quella partita, in campionato, sono arrivate tre sconfitte e altrettanti pareggi. Rispetto all’ultima gara, il ko contro la Roma arrivato prima della sosta, Andreazzoli ha perso Ricci, passato al Torino, e Marchizza, che a causa di un infortunio al ginocchio ha terminato anzitempo la sua stagione. Davanti a Vicario, quindi, spazio a Stojanovic, Ismajli, Tonelli e il recuperato Parisi. A centrocampo è ballottaggio tra Asllani e Stulac per il ruolo di mediano, con Zurkowski e Benassi che dovrebbero completare il reparto. Davanti, a sostegno di Pinamonti, ci saranno Henderson e Bajrami.

Bologna-Empoli, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 55 Vignato; 7 Orsolini, 9 Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic. Panchina: 12 Molla, 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 35 Dijks, 71 Kasius, 20 Aebischer, 33 Pyyhtia, 10 Sansone, 19 Santander, 91 Falcinelli, 99 Barrow.



EMPOLI (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 26 Tonelli, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 23 Asllani, 15 Benassi; 8 Henderson, 10 Bajrami; 99 Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. Panchina: 1 Ujkani, 22 Furlan, 6 Romagnoli, 20 Fiamozzi, 21 Cacace, 42 Viti, 5 Stulac, 7 Verre, 25 Bandinelli, 9 Cutrone, 11 Di Francesco, 19 La Mantia.

