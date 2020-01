Bologna, 6 gennaio 2020 – Non trova la terza vittoria di fila il Bologna dentro la calza della Befana, ma quantomeno evita una sconfitta che avrebbe rischiato di minare il morale e la fiducia della truppa di Mihajlovic. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Orsolini, con una punizione in pieno recupero che ha inchiodato Dragowski, fino a quel momento onnipresente. Amaro in bocca per la Fiorentina dell’ex Pulgar (fischiato per tutta la partita e al quale è stato riservato uno striscione al termine della gara “Pulgar…salto di qualità? Salta su sta fava”, con riferimento alle motivazioni che lo hanno spinto in Viola in estate) che aveva trovato il vantaggio nel primo tempo grazie alla splendida rete di Benassi. Sono quindi 23 i punti totali in classifica per il Bologna, che settimana prossima farà visita al Torino per l’ultimo appuntamento del girone d’andata.

Il Bologna trova il pertugio giusto al 12’ sull’asse Orsolini-Palacio, con il centravanti argentino che insacca in diagonale ma viene giustamente fermato per fuorigioco dal secondo assistente di Valeri. È però la Fiorentina a passare in avanti, poco prima della mezz’ora: punizione – battuta dal fischiatissimo ex Pulgar - verso l’area che Medel respinge fuori, sul pallone si avventa Benassi che, al volo, trova la perfetta coordinazione, con il pallone che tocca il palo alla destra di Skorupski prima di insaccarsi. Fino al duplice fischio la Fiorentina rischia poco e anzi, sfiora il raddoppio grazie alla zuccata di Pezzella; il Bologna, dal canto suo, tenta di aprire le maglie della difesa viola, pur senza riuscirci con efficacia.

Ripresa al via e subito Sansone scalda i guanti di Dragowski, che si fa trovare pronto; al quarto d’ora dentro Santander per Poli, ma è ancora Sansone, una decina di minuti più tardi, a farsi murare da Dragowski. Il collega Skorupski non è da meno, a venti dal termine, quando Chiesa approfitta di un errore in disimpegno per involarsi verso la porta del Bologna: ci pensa l’estremo difensore rossoblù a chiudergli la porta in faccia, evitando il raddoppio.

Nel finale le prova tutte Mihajlovic, che inserisce Skov Olsen per Denswil e Svanberg per Medel: a provarci è Santander da fuori area – tiro sballato -, Pulgar su punizione, con la sfera che fa il pelo al montante destro, e infine Bani, su sviluppo di punizione, con Dragowsi che salva i suoi anche in questa occasione.

Sembra tutto fatto per la Fiorentina fino al quarto minuto di recupero quando, sulla destra, Orsolini si incarica della punizione: mancino carico di veleno calcistico e di potenza, con Dragowski che interviene ma non riesce ad evitare il pareggio rossoblù. Sconfitta evitata per il Bologna, che esce dal un Dall’Ara euforico con un prezioso punto.

Serie A, risultati e classifica in tempo reale



Bologna-Fiorentina, rivivi la cronaca

Bologna-Fiorentina 1-1, il tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (31’ st Skov Olsen); Poli (13’ st Santander), Medel (38’ st Svanberg), Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarr, Mbaye, Paz, Corbo, Schouten, Juwara, Stanzani.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (45’ st Ceccherini), Dalbert (37’ st Venuti); Vlahovic (22’ st Boateng), Chiesa. All: Iachini. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Rasmussen, Cristoforo, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Sottil, Pedro.

Reti: 27’ pt Benassi, 49’ st Orsolini

Note: ammoniti Milenkovic, Medel, Lirola, Caceres, Pulgar, Iachini. Recupero 1’ e 5’.

Arbitro: Valeri di Roma.