Bologna, 12 maggio 2021 – Ultime tre gare di campionato e anche la stagione 2020/2021, per il Bologna, potrà definirsi conclusa: il terzultimo atto di quest’anno calcistico vede la squadra di Mihajlovic scendere in campo questa sera, alle 20.45, contro il Genoa degli ex Ballardini e Destro, non ancora salvo matematicamente ma con più di un piede al sicuro sulle sponde della permanenza in Serie A.

Quaranta i punti totalizzati fin qui dal Bologna che, come ammesso da Mihajlovic, in queste ultime gare farà di tutto per arrivare a 49. La diretta dell’incontro è affidata a Sky (canale 255) mentre a dirigere l’incontro ci sarà Fourneau della sezione di Roma.

La diretta di Bologna Genoa e le formazioni ufficiali (dalle 20,45)