Bologna, 8 gennaio 2022 – La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Ausl locali: l'unico caso che ha perso è proprio quello della partita Bologna Inter. Infatti, il Tar del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Il Tar dell'Emilia Romagna, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna Fc.

Covid e calcio, serie A in bilico. Draghi: "Si valuti stop o porte chiuse"

v Stessa decisione anche per le partite, non disputate due giorni fa, ovvero Atalanta - Torino, Fiorentina -Udinese e Salernitana -Venezia. Non arriva, dunque, il tanto temuto 3 a 0 a tavolino in favore dei nerazzurri, ipotesi ventilata nelle scorse ore e che avrebbe portato, di conseguenza, al ricorso ufficiale da parte del Bologna, forte dei precedenti dello scorso campionato.

Altre indagini, dunque, attese in merito alla gara dell’Epifania, che ha visto l'Inter regolarmente in campo (foto) ma senza il Bologna, bloccato, meno di 24 ore prima, dalla decisione dell’Ausl bolognese, che ha di fatto posto in quarantena e in isolamento tutto il gruppo squadra rossoblù, con i giocatori di Mihajlovic che dalla giornata di ieri si allenano ognuno nella propria abitazione, grazie alle strumentazioni fornite dal club.

La decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera, dunque, fa scattare appunto ulteriori approfondimenti sulle quattro gare non disputate il 6 gennaio, valide per la prima giornata di ritorno.

Salta anche Cagliari Bologna

Il Bologna, in ogni caso, non scenderà in campo neanche domani contro il Cagliari: difficile che si ripeta il ‘teatrino’ visto contro l’Inter, con la Lega che dovrebbe procedere al rinvio della sfida, anche vista l’impossibilità per il Bologna di presentarsi con i 13 giocatori maggiorenni ora necessari per il disputarsi delle gare. Una mancata decisione, quella in merito alla sfida contro l’Inter, che proprio in casa nerazzurra lascia strascichi: Calhanoglu, che in caso di 3 a 0 a tavolino avrebbe scontato la squalifica contro il Bologna, dovrà invece rimanere fermo nel prossimo turno, con Inzaghi che non lo avrà a disposizione contro la Lazio.