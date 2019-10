Bologna, 6 ottobre 2019 – Ultima fatica prima della sosta per il Bologna di Mihajlovic che oggi pomeriggio, alle ore 15, affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, nel match valevole per la settima giornata di campionato. I padroni di casa, che fin qui hanno raccolto otto punti in stagione, sperano di poter incrementare il bottino contro una squadra, quella laziale, che potrebbe risentire delle fatiche europee, nonostante il massiccio turnover utilizzato contro il Rennes. Per la Lazio sono dieci i punti fin qui ottenuti in campionato, con la vittoria contro il Bologna che permetterebbe ai biancocelesti di rimanere attaccato al gruppo di squadre che seguono il duo Inter-Juventus.

Bologna-Lazio, diretta tv alle 15 su Sky Sport 253

Calcio d’inizio alle 15, con Orsato di Schio designato per dirigere la partita; diretta tv su Sky Sport, canale 253. Non un gran momento, dal punto di vista dei risultati, per i padroni di casa, con un solo punto conquistato nelle ultime tre uscite: pareggio contro il Genoa, sconfitte contro Roma e Udinese, con la gara contro i friulani che ha fatto vedere un passo indietro dei rossoblù anche dal punto di vista della prestazione. Ecco allora che la gara contro i biancocelesti, per quanto possa sembrare difficile, può rappresentare un’occasione per rialzarsi: il match, che verrà preceduto dal pellegrinaggio congiunto a San Luca, non vedrà tra i protagonisti Soriano, squalificato, e Dijks, ancora ai box e pronto per tornare dopo la sosta.

Umore diverso in casa Lazio, dove si spera di dare continuità al mini-filotto di vittorie: dopo il largo successo, in campionato, contro il Genoa, è arrivata la vittoria in rimonta in Europa League sul Rennes, che ha dato fiducia all’ambiente in vista della trasferta di questo pomeriggio. Per il Bologna classico 4-2-3-1: davanti a Skorupski, sulle fasce, Tomiyasu e Mbaye, che scavalca Krejcì e vola verso la sua prima maglia in stagione; al centro della difesa torna Danilo, dopo aver saltato quattro partite, con il centrale brasiliano che farà coppia con Denswil. In mezzo Poli dovrebbe vincere il ballottaggio con Dzemaili per una maglia al fianco di Medel mentre in avanti, al posto di Soriano, ecco Svanberg. Sulle fasce spazio a Orsolini e Sansone, di punta Palacio.

Inzaghi opterà per il 3-5-2: Strakosha in porta, terzetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu; sulle fasce Marusic, preferito a Lazzari, e Lulic, in vantaggio su Jony; a centrocampo in regia Leiva e ai suoi lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti recuperato Correa che farà coppia con Immobile.

Bologna Lazio, le probabili formazioni​

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Orsato di Schio

