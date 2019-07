Bologna, 13 luglio 2019 – Sono tantissimi i messaggi di affetto giunti a Sinisa Mihajlovic dopo la conferenza stampa di oggi. A Casteldebole (video) l'allenatore del Bologna rivela di avere la leucemia (video) e di essere deciso “a vincere la battaglia”.

Il primo a dargli coraggio è l'amico di una vita, Roberto Mancini, compagno ai tempi della Sampdoria e della Lazio, collega quando entrambi sedevano sulla panchina dell'Inter, il Mancio come allenatore, il serbo in qualità di vice. L'attuale ct della Nazionale Italiana scrive su Instagram: " Sei troppo forte...questo ti fa un baffo. E poi dobbiamo giocare a padel".

“Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non è nel nostro DNA!”. Quello di Viktorija, uno dei cinque figli (gli altri sono Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas) di Sinisa e di sua moglie Arianna, commenta su Instagram i tanti messaggi di solidarietà e incoraggiamento che stanno arrivando per suo padre.

“Vinci questa battaglia”, è l'augurio che arriva da Inter e Roma. Tra le ex società in cui l'allenatore serbo ha militato, si fanno sentire anche, Milan, Fiorentina, Lazio e Samp: “Dopo la pioggia viene il sole, forza Sinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu, la Sampdoria e i sampdoriani sono con te”

Carlo Mazzone, ex allenatore giallorosso, scrive su Instagram: “Una persona speciale, ho avuto il piacere di allenarti! Forza Sinisa, ti siamo vicini”.

"Di fronte al coraggio e all'umanità di Mihajlovic vorrei dire solo poche parole, certo di interpretare anche il sentimento della città: avanti Sinisa! Bologna ti vuole bene": questo il messaggio del sindaco del capoluogo emiliano, Virginio Merola. “Forza Sinisa, anche questa la vinci tu”, scrive su Facebook Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.

“Forza guerriero serbo! Onestà, lealtà, sacrificio, onore: vinci anche questa battaglia”, scrive sui social il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.