Pinzolo (Trento), 4 settembre 2020 - “Sto bene e tra qualche giorno uscirò da questa situazione, così come sono uscito dalla leucemia. Tornerò presto. Ma in vacanza mi sono comportato bene, non ho fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto quelli che erano in vacanza in Puglia o Sicilia. E mi sono dispiaciute molto le critiche che ho ricevuto io e la mia famiglia”.



Così Sinisa Mihajlovic, in videoconferenza da Bologna, ha salutato in diretta la squadra che ha sfilato sul palco di piazza Carera a Pinzolo, nel penultimo giorno di ritiro dei rossoblù in Val Rendena, presenti gli amministratori locali al gran completo.



Il tecnico, due settimane fa risultato positivo al Covid, ha parlato alla piazza, gremita da circa duecento persone, e ai suoi calciatori, che hanno ascoltato in religioso silenzio. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, per come hanno lavorato in questi giorni - ha detto il tecnico rossoblù -. Il nostro obiettivo quest'anno è fare il record di punti (della serie A rossoblù a 20 squadre, ndr), ovvero 52. L'importante è andare in campo avendo rispetto di tutti ma senza paura di nessuno. E sarà bello per me allenare la squadra più giovane d'Italia”.