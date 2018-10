Bologna, 8 ottobre 2018 - Per due giorni Casteldebole si tingerà di azzurro, anzi di azzurrino. Questo pomeriggio e domani mattina gli azzurrini di Gigi Di Biagio si alleneranno infatti presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, ospiti per due giorni della casa rossoblù. L'under 21 italiana sosterrà due sedute a porte chiuse presso il campo d'allenamento del Bologna prima di partire alla volta del Friuli, dove giovedì alle 18,30 allo stadio ‘Friuli’ di Udine gli azzurrini sfideranno il Belgio. Lunedì, alle18,30 allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza, invece, andrà in scena il test con la Tunisia.

Chi farà gli onori di casa sono i rossoblù Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi, entrambi nella lista dei convocati di Di Biagio.