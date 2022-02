Bologna, 15 febbraio 2022 – Dopo la batosta capitolina subita contro la Lazio, torna a lavorare a Casteldebole il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nel mirino ha la gara di lunedì sera contro lo Spezia, al Dall’Ara, gara cruciale per il prosieguo della stagione e, soprattutto, per evitare di finire in una lotta – quella per non retrocedere – assolutamente non preventivata fino a un mese e mezzo fa.

Nella settimana aperta da striscioni e controstriscioni, il campo suggerisce che nell’aria c’è l’idea di provare una rivoluzione, quel tridente pesante che nelle intenzioni di Mihajlovic dovrebbe impaurire gli avversari, sperando che anche il campo dia la risposta giusta.

Da Casteldebole, dunque, ciò che è emerso nella seduta pomeridiana di oggi, a porte aperte, è che chi rischia il posto in vista dello Spezia è Roberto Soriano: il capitano dei rossoblù, con il nuovo modulo – che dovrebbe essere il 3-4-3, secondo ciò che si è visto oggi – rimarrebbe quindi inizialmente in panchina, con Aebischer e Schouten a duellare in mezzo al campo contro i centrocampisti dello Spezia. Una bocciatura importante per l’ex Torino e Villareal, che pagherebbe così lo scarso momento di forma. Coppia inedita, sulla quale Mihajlovic lavorerà già a partire dal doppio allenamento di domani, per sostituire al meglio lo squalificato Svanberg.

Un nuovo modulo che, quindi, darebbe sicuramente maggiore spazio agli esterni offensivi, Barrow e Orsolini in primis, ma che toglierebbe quindi dall’iniziale scacchiere tattico Soriano, che anche come interno di una mediana a 2 ha dimostrato di faticare e non poco.

In difesa aperto il ballottaggio per la fascia destra tra Kasius e De Silvestri, mentre a guidare la difesa, vista l’assenza di Medel, ci dovrebbe essere l’inglese Binks, affiancato da Soumaoro e Theate.