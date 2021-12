Bologna, 1 dicembre 2021 – Missione big per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che, dopo aver vinto in Liguria contro lo Spezia di Thiago Motta, ospita nel turno infrasettimanale (quindicesima giornata) la Roma di Josè Mourinho, che questa sera – alle 18:30 – scenderà in campo al Dall’Ara per non perdere di vista la vetta della classifica. Il Bologna, da canto suo, vorrà rimanere aggrappato il più possibile al treno di squadre che lotteranno per un posto in zona Europa. A Pairetto di Nichelino la direzione dell’incontro, mentre il match sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Come arriva il Bologna

Pochissime novità, forse neanche una, per quel che riguarda la formazione rossoblù che scenderà in campo questa sera: i 21 punti conquistati in questa prima parte di stagione sono frutto di un avvio che è andato oltre ogni più rosea aspettativa, e Mihajlovic sa che può essere solamente l’inizio. Dopo la vittoria di La Spezia una tegola fisica, con Mbaye costretto a fermarsi; ritorna con ogni probabilità De Silvestri, ma il posto come esterno destro di centrocampo se lo giocheranno Orsolini, in vantaggio, e Skov Olsen, ieri in conferenza stampa insieme a Mihajlovic. Dietro, con Skorupski in porta, confermato il terzetto Soumaoro – Medel – Theate, mentre a centrocampo Dominguez e Svanberg, vista l’assenza di alternative, partiranno nuovamente titolari. A sinistra sicuro del posto Hickey, come davanti non cambierà la coppia d’attacco, con Arnautovic e Barrow che partiranno dall’inizio. Dietro di loro, con compiti anche difensivi, Roberto Soriano, ancora a caccia del primo gol in stagione.

Come arriva la Roma

La squadra di Mourinho, al momento quinta in classifica con 25 punti conquistati – dieci in meno della capolista Napoli – vuole dare seguito agli ultimi risultati, su tutti il successo contro il Torino nell’ultimo turno. Rispetto alla vittoria di domenica sera, Mourinho riabbraccia Veretout, squalificato contro i granata e pronto a tornare nell’11 titolare. Si ferma Pellegrini, che a causa di un infortunio muscolare tornerà solamente nel 2022, stop anche al 18enne attaccante ghamese Felix Afena Gyan, risultato positivo al Coronavirus, nonostante sia vaccinato. Il calciatore, autore di una doppietta nella trasferta del Ferraris contro il Genoa, sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Il centrocampista Bryan Cristante è risultato invece negativo all'ultimo tampone molecolare effettuato e sta svolgendo le visite mediche di idoneità post Covid: dovrebbe unirsi alla squadra. Al 'Dall'Ara' non dovrebbe esserci invece Gonzalo Villar, anch'egli alle prese con il Covid-19. Quindi, davanti a Rui Patricio agiranno Mancini, Smalling e Ibanez, con Karsdorp a destra e uno tra El Shaarawy e Vina a sinistra. In mezzo al campo, insieme proprio a Veretout, pronti Mkhitaryan e l’ex Diawara, con Zaniolo che agirà a supporto di Abraham.

Bologna Roma: le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 7 Orsolini, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic. Panchina: 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 14 Viola, 19 Santander, 20 van Hooijdonk, 29 De Silvestri, 35 Dijks, 55 Vignato, 74 Cangiano.



ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 17 Veretout, 77 Mkhitaryan, 92 El Shaarawy; 9 Abraham, 22 Zaniolo. Allenatore: Josè Mourinho. Panchina: 63 Boer, 87 Fuzato, 5 Vina, 11 Carles Perez, 13 Calafiori, 14 Shomurodov, 19 Reynolds, 21 Mayoral, 24 Kumbulla, 52 Bove.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Qui la diretta dalle 18.30

Diretta tv

Si gioca oggi, ore 18:30, allo stadio Renato dall’Ara, con diretta tv Dazn