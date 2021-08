Bologna, 22 agosto 2021 – Dopo la figuraccia con la Ternana di lunedì scorso, è arrivato il momento per il Bologna di Sinisa Mihajlovic di esordire in campionato, riscattando la gara di Coppa Italia. Avversario del giorno la Salernitana, neopromossa, allenata da Fabrizio Castori, che arriverà al Dall’Ara sospinta da una buona fetta di pubblico campano, alla ricerca di punti fondamentali già ora. Stesso discorso per il Bologna, che vuole dimostrare di essersi messa alle spalle la rapida eliminazione dalla Coppa.

I tifosi

Su una capienza prevista di 15mila persone, sono stati venduti oltre 8mila tagliandi, di cui circa mille ai tifosi del Salerno. Oggi la prevendita resterà aperta ma solo online su Vivaticket. I gruppi della curva Bulgarelli confermano che non entreranno, per protestare contro la capienza dimezzata e il green pass: ma saranno ugualmente davanti ai cancelli del Dall’Ara, per far sentire la loro vicinanza alla squadra.

Dove vederla

Calcio d’inizio alle 18.30, diretta su Dazn e su Sky Sport Serie A, canale 202. La direzione dell’incontro è affidata a Rapuano di Rimini.

Come arriva il Bologna

Se l'antipasto del campionato è apparso decisamente amaro, Mihajlovic ha voluto ribadire in conferenza stampa di come, già da oggi, sia necessario fare riavvicinare il pubblico alla squadra, e la strada più rapida per riuscirci è quella di vincere contro la Salernitana e iniziare col piede giusto il campionato. Rispetto alla sfida contro la Ternana si assisterà a qualche cambio: in porta ci sarà Skorupski, mentre in mezzo alla difesa, al fianco di Bonifazi, partirà dall’inizio Medel, con Soumaoro relegato alla panchina. Cambiano anche i terzini: a destra c’è De Silvestri, a sinistra Hickey, out dallo scorso febbraio. In mezzo al campo dovrebbe essere Dominguez a partire titolare al fianco di Schouten, mentre ai lati di Soriano, alle spalle di Arnautovic, ecco Orsolini da una parte e Barrow sull’altro versante. Out il centrocampista Baldursson, trovano spazio in panchina i giovanissimi della difesa.

Come arriva la Salernitana

La squadra di Castori, dopo l’ottimo campionato in Serie B nella passata stagione, vuole fare in modo di rimanere attaccata al sogno chiamato Serie A il più a lungo possibile. Per farlo sarà necessario trovare punti già dalla trasferta di oggi di Bologna, primo match point per centrare una salvezza che, a priori, appare scoglio complicato da superare.

Per tornare in Campania con dei punti, Castori si affiderà al 3-5-2: davanti a Belec agiranno Jaroszynski, Gyomber e Strandberg, con il primo in ballottaggio con Bogdan per una maglia da titolare. Sulle fasce ecco Kechrida e Ruggeri, mentre in mezzo al campo, insieme a Mamadou Coulibaly ci saranno Capezzi e Obi. In avanti, al fianco di Bonazzoli, pronto Djuric, mentre il nuovo acquisto Simy partirà inizialmente dalla panchina.

Così in campo

Bologna vs Salernitana

Oggi ore 18.30

Stadio Renato Dall’Ara

Diretta tv: Dazn e Sky Sport 202

Arbitro: Rapuano di Rimini

Bologna Salernitana: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey; 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 9 Arnautovic.

Allenatore: Mihajlovic. Panchina: 22 Bardi, 5 Soumaoro, 6 Amey, 15 Mbaye, 77 Annan, 22 Kingsley, 32 Svanberg, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 20 van Hooijdonk, 55 Vignato, 74 Cangiano.

SALERNITANA (3-5-2): 72 Belec; 4 Jaroszynski, 23 Gyomber, 6 Strandberg; 24 Kechrida, 2 Coulibaly M., 28 Capezzi, 22 Obi, 3 Ruggeri; 9 Bonazzoli, 11 Djuric.

Allenatore: Castori. Panchina: 1 Fiorillo, 71 De Matteis, 13 Aya, 21 Zortea, 26 Bogdan, 8 Schiavone, 15 Iannone, 18 Coulibaly L., 20 Kastanos, 19 Kristoffersen, 25 Simy.

