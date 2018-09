Bologna, 25 settembre 2018 - "El primero de Santander!", titolava ieri la stampa sportiva di Asuncion. Sull’altra sponda dell’Oceano, nei piani alti di Casteldebole, la ‘primera vez’ del Ropero in versione goleador è stata invece accolta con un sospiro di sollievo lungo come i diecimila chilometri che separano l’Italia dal Paraguay.



Dopo il gol di tacco (più assist) di Di Francesco junior all’Empoli e quello di Verdi al Torino la maginot che avevano alzato i dirigenti rossoblù per fare muro contro le critiche al mercato nel weekend avrebbe subito un’altra spallata poderosa a fronte di un vistoso flop dei nuovi arrivati. E invece dall’Armadio è uscito un gol, il 2-0 che ha messo fine all’agonia della Roma, che pesa molto più di mille duelli aerei vinti (la specialità in cui l’ex attaccante del Copenhagen eccelle). Perché se indossi la ‘camiseta’ numero 9 e fai il centravanti, al centravanti quello si chiede soprattutto di fare: gol.



Immediata, sui social, è scattata la beatificazione, con l’immagine del suo faccione circondato da un’aureola di luce e il prefisso ‘San’ rigorosamente staccato dal resto del nome che ha fatto rapidamente il giro del web. Dopodiché è curioso che la simpatia social, nonché reale da parte dei suoi nuovi tifosi, di cui il ventisettenne attaccante paraguaiano gode fin dal primo giorno del suo arrivo sotto le Due Torri si abbini a una sua acclarata allergia ai social e alla comunicazione.

Per dire quanto sia schivo l’ariete rossoblù, nel giorno della presentazione in Trentino non volle nemmeno far finire sui taccuini il nome della moglie e dei suoi due bambini con cui oggi divide una villetta in zona Saragozza.

A Casteldebole fa comunella soprattutto con la folta comunità di sudamericani, perché parlare lo stesso idioma (nello specifico lo spagnolo) aiuta. Con Palacio il rapporto è già solido, con l’italiano ancora no: ma ce lo vedete il ruvido attaccante con la faccia da indio che va a lezione come uno studentello qualunque? No. E infatti a lezione il Ropero non ci va e per il momento si arrangia come può.



Il ragazzo di San Lorenzo di Campo Grande, città di 200 mila abitanti alle porte della capitale Asuncion, cresciuto nelle file del club Guaranì e ivi tornato un paio di volte nel suo lungo peregrinare sudamericano, l’Europa l’aveva assaggiata nel 2010 al Tolosa, dove aveva realizzato 5 gol in 23 partite. Poi, dopo il ritorno sull’altra sponda dell’oceano, nel 2015 è arrivata la chiamata del Copenhagen, che è diventata la sua casa per tre stagioni. Bilancio danese: 48 reti in 112 partite tra campionato e coppe varie.



E la Nazionale? Rapporto ruvido e tormentato, come il suo modo di attaccare la porta. Ci ha debuttato nel 2010, ma con Ramon Diaz (l’ex attaccante di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter) nelle vesti di cittì ha quasi chiuso i rapporti con l’Albirroja. A giugno è tornato a giocare due partite e adesso che si è appena insediato l’ex selezionatore del Messico, il colombiano Juan Carlos Osorio, ci sta che i fili possano riannodarsi.

Ma tutto passerà dalla sua stagione in rossoblù.