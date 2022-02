Bologna, 13 febbraio 2022 – Una contestazione, due striscioni appesi a Casteldebole per fare capire alla dirigenza e ai giocatori che la sconfitta di ieri dell’Olimpico contro la Lazio non è stata digerita dall’ambiente.

“Ora basta. Tutti colpevoli. Fuori dai cogl… Tutti!” e “Svegliatevi … Tutti!” sono le due ‘pezze’ appese al centro tecnico Niccolò Galli, all’indomani per l’appunto dell’ennesimo tonfo stagionale del Bologna di Mihajlovic che, alibi a parte (come può essere il rigore fischiato alla squadra di Sarri) non ha sicuramente messo in mostra quella grinta e quella qualità necessarie per recuperare un match del genere.

I due striscioni, firmati da due gruppi della Curva del Bologna, danno bene l’idea del clima che si inizia a respirare dalle parti di Casteldebole: una squadra partita per centrare l’obiettivo della parte sinistra della classifica ha iniziato lentamente ad arenarsi. Decisive quindi, anche per provare a ricucire lo strappo con l’ambiente, le prossime due gare contro Spezia e Salernitana, da cui passeranno eventuali valutazioni sulle prossime due settimane del club rossoblù.