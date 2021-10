Bologna, 3 ottobre 2021 - Hanno trovato Sinisa Mihajlovic ad attenderli, al termine del corteo per festeggiare i 112 anni del Bologna Fc: si è conclusa con una sorpresa il corteo degli ultras (foto) rossoblù reso ancora più dolce dalla vittoria perfetta sulla Lazio (3 a 0 al Dall'Ara, qui le foto). E del resto, era una domenica anche 112 fa, quando - da una costola del Circolo turistico bolognese - nacque il Bologna Football Club. Al corteo hanno partecipato circa seicento tifosi.

Bologna Lazio, Mihajlovic: "Abbiamo vinto con lo spirito"

Hanno sfilato tra cori, applausi e fumogeni, al grido di “Tanti auguri vecchio Bologna” da piazza VIII Agosto, percorrendo via Indipendenza, fino a via Orefici dove c'era - appunto - Mihajlovic con il figlio Dusan, sotto la targa che ricorda il luogo dove è stato fondato il Bologna, ossia i tavolini di quella che allora era la Birreria Ronzani.

Mihajlovic, dopo i festeggiamenti in suo onore, ha preso il megafono in mano: “Grazie perché voi tifosi ci state sempre vicini, anche quando c’è da contestare lo fate in modo civile. Spero torniate allo stadio. Vi voglio bene”. In attesa, dunque, che anche i gruppi organizzati tornino a popolare la Curva Bulgarelli, il Bologna si gode i suoi 112 anni, con Mihajlovic ospite d’onore. Il tecnico, finiti i festeggiamenti e la processione, si è poi diretto verso la stazione con direzione Roma, dove trascorrerà i prossimi giorni prima di ritornare a Casteldebole, nella giornata di mercoledì.