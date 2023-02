Caso Fedez Bignami, FdI contro i vertici Rai. Lisei: "Sapevano tutto, si dimettano"

Bologna, 12 febbraio 2023 – Fratelli d’Italia va all’attacco della Rai. E chiede le dimissioni dei vertici di viale Mazzini. Il casus belli è l’esibizione di Fedez, mercoledì sera da Sanremo, quando il rapper ha strappato in diretta tv la foto del viceministro Galeazzo Bignami in uniforme nazista. La foto venne scattata nel 2005 a un addio al celibato. Una "goliardata di cui mi vergogno", ha più volte spiegato Bignami. Che ha ribadito di ritenere il nazismo "il male assoluto", e di "condannare con fermezza ogni forma di autoritarismo". Foto del viceministro Bignami strappata a Sanremo, la Rai: “Fedez si era rifiutato di consegnare il nuovo testo della performance” Secondo un articolo uscito ieri su La Verità , prima della messa in onda, l‘esibizione di Fedez sarebbe stata provata nei dettagli. Con una differenza: alla fine della performance Fedez avrebbe "mostrato la foto di Bignami a testa in giù". "Impossibile – secondo il quotidiano – che i responsabili della Rai fossero all’oscuro dello show. Più facile che abbiano lasciato fare per prendere, poi, le distanze". Insomma, "sembra poco credibile che registi, autori e dirigenti di Sanremo non sapessero". "Io non p osso rispondere di ogni gesto che un artista fa...