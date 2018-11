Bologna, 4 novembre 2018 - Fico diventa un film. Firmato dei registi Nene Grignaffini e Francesco Conversano, la pellicola “Alla bolognese. Da Caab a Fico, dal mercato ortofrutticolo alla Fabbrica Italiana Contadina”, attraverso il bolognese Patrizio Roversi, racconterà la storia del parco Agroalimentare più grande del mondo dal suo concepimento (estate 2012) alla sua inaugurazione (15 novembre 2017).



Prodotto da Caab e Fondazione Fico, in sinergia con il Comune di Bologna, il film vedrà la prima proiezione mercoledì 14, dalle 19.30, alla Fondazione Fico (Spazio 118 Eataly World), in occasione degli eventi in programma per il primo compleanno di Fico. Interverranno i registi Nene Grignaffini e Francesco Conversano, il presidente di Fondazione Fico, Andrea Segrè e il direttore generale Caab .Alessandro Bonfiglioli. A coordinare l'incontro sarà Patrizio Roversi, osservatore eccellente della realizzazione del parco sin dalle primissime tappe del progetto.

Nella produzione si alterneranno interviste, commenti e interventi, fra gli altri, di Andrea Segrè, Alessandro Bonfiglioli, Virginio Merola, Silvia Giannini, Valentino Di Pisa, Duccio Caccioni, Beatrice Draghetti, Stefano Bonaccini, Giorgio Tabellini, Tiziana Primori, Fabio Roversi Monaco, Santi Palazzolo, Maurizio Martina, Oscar Farinetti, Renzo Mainetti, Gian Luca Galletti, Lauro Guidi e Matteo Lepore. La fotografia del film è di Salvatore Varbaro, suono e montaggio a cura di Stefano Barnaba. Ha collaborato al film making, Michele Testi.

Oltre alla premiere, molti gli eventi organizzati per il primo compleanno di Fico. Fra questi, martedì 13 (ore 18, Fondazione Fico) l’incontro a cura del Mulino – Asvis dedicato a “Nutrizione, benessere e scienza alimentare” con Andrea Segrè e Dario Bressanini, moderato da Patrizio Roversi.

Giovedì 15, presentazione del libro “Alla bolognese. Dalla città grassa a Fico edito” (Il Mulino), a cura di Massimo Montanari con postfazione di Andrea Segrè e testi di Franco Mosconi, Angelo Varni, Giancarlo Roversi, Andrea Segrè, Alberto Malfitano, Francesca Pucci Donati, Alberto Capatti, Elisabetta Moro e Marino Niola, Jean-Pierre Williot, Gino Ruozzi, Fabrizio Lollini.



Venerdì 16, infine, in occasione della Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea, lezione – evento di Andrea Segrè dedicata a “Circles & Pyramids: The Mediterranean Diet in the “Medium Lifestyle” Geometry”, in diretta streaming dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il pubblico potrà assistere dallo schermo di Fondazione Fico (Spazio 118 Fico Eataly World). Un modo per raccontare in chiave dinamica la dieta mediterranea, individuata dalla Fao quale il modello alimentare più ecocompatibile, più sano e alla portata di tutti, patrimonio Ubesco dal 2010.