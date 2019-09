Bologna, 18 settembre 2019 - Torna la corsa più gustosa del mondo. Dopo il successo della prima edizione, con oltre mille partecipanti, il 4 ottobre torna nel Parco del cibo: Strafico, la 5 km enogastronomica a Fico si celebra la festa di San Petronio. Partenza alle 11 dal vigneto di Fico.

Ogni chilometro una tappa, ogni tappa uno spuntino e un calice di vino firmati Fontanafredda. Piccoli finger food tipici di tutte le parti d’Italia, per passare il giorno del patrono di Bologna in compagnia all’aria aperta, all’insegna della condivisione, dello sport, ma anche del buon cibo e del buon vino italiani.



Cinque le specialità che i partecipanti troveranno lungo il percorso: dal Sud “Frittata e via”, la frittata come a casa, con Brut Villa Sparina, Metodo Classico Piemontese ottenuto da uve cortese di Gavi; “La patata in corsa”, contorno tipico dell’Alto Adige a base di patate alla senape ed erba cipollina, abbinata al Pignoletto Borgo di Qua Tenuta Bonzara; dall’Emilia-Romagna “Piada e squacquerone” con il Lambrusco Ronco Belvedere e “Ultimo sprint”, con pecorino dei Colli Bolognesi e cialda di mais abbinato a un Notturno Sangiovese Drei Donà della zona di Predappio; per finire con “Po…lenta al traguardo”, polenta fritta e Tenores Cannonau Tenute Dettori.

La camminata ludico-motoria intorno al perimetro di Fico tra i campi, i frutteti e le stalle, quest’anno passerà anche dal Festival delle Lanterne. I partecipanti potranno infatti vedere il Festival in anteprima durante la Strafico, e riceveranno un buono sconto per tornare di sera a vedere lo spettacolo delle lanterne illuminate.



L’appuntamento è aperto a tutti: famiglie, adulti, ragazzi, bambini e amici a 4 zampe. Quello della Strafico è un percorso accessibile, senza barriere architettoniche. La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e 8 per i bambini tra i 5 e i 12 anni, mentre i piccoli e i piccolissimi accedono gratis. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 ottobre sul sito https://www.eatalyworld.it/it/ e al Desk Accoglienza di Fico dentro il Parco; il 4 ottobre ci si potrà iscrivere sul posto prima della partenza.



Con la Strafico, FicoEataly World e Uisp Comitato Territoriale di Bologna mirano a promuovere uno stile di vita sano, che è fatto di una giusta dose di attività fisica, una buona e corretta alimentazione e dalla gioia di condividere una giornata di festa.