Bologna, 4 aprile 2018 – Fico Eataly World sempre più vicina al mondo sportivo e in particolare cestitico di Bologna. Con l’accordo presentato stamattina, a partire dal 10 aprile e per le prossime cinque settimane, i giovani atleti della Fortitudo scenderanno in campo, sul campo da gioco della spiaggia Fantini Club, all’interno di Fico. E’ quanto prevede l’accordo di partnership tra Fico Eataly World, il parco dell’agroalimentare più grande del mondo, Fortitudo storica squadra di basket cittadina.

La collaborazione è stata resa nota oggi con una conferenza stampa dal presidente Christian Pavani, dal gm Marco Carraretto e dal capitano Stefano Mancinelli in rappresentanza della Fortitudo e da Tiziana Primori, amministratore delegato di Eatalyworld. L’appuntamento sportivo con le giovanili si terrà in cinque giornate, mettendo in campo le squadre a rotazione: il 10 aprile la Under 16, il 17 aprile la Under 15, il 24 aprile la Under 20, il 27 aprile la Under 18, il 4 maggio la Under 14. Ad accompagnare e allenare i ragazzi, in alcuni appuntamenti, ci saranno anche i campioni della Fortitudo Pallacanestro.

“Siamo orgogliosi di essere qui – conferma Christian Pavani – e di contribuire a far conoscere questa splendida struttura, che dà lustro alla nostra città”. “Una buona alimentazione è fondamentale per consentire agli atleti le massime prestazioni – conferma invece il gm Marco Carraretto - mentre la tavola, il buon cibo, lo sport sono forti elementi di aggregazione, importanti per l’Italia e per il mondo, che uniscono Fico e Fortitudo”.

“Fico – ha sottolineato infine l’amministratore delegato Tiziana Primori – guarda al mondo ma vuole essere profondamente connesso con la città di Bologna, il mondo dell’associazionismo, dello sport e dei giovani, unendo educazione e divertimento” La squadra intanto, agli ordini di Gianmarco Pozzecco continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica prossima a Roseto degli Abruzzi in un confronto testa-coda assolutamente da non sottovalutare e anzi da vincere per ipotecare il secondo posto in classifica.