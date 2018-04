Bologna, 7 aprile 2018 – Parla chiaro, diretto, senza fronzoli e senza tanti preamboli, Gianmarco Pozzecco non fa pretattica, annuncia che lascerà fuori Luca Gandini e mette in guardia la sua Fortitudo Consultinvest dal pericolo Roseto. Il tecnico della Effe presenta con attenzione la sfida in programma, domani pomeriggio alle 18 al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi contro gli Sharks padroni di campo.

“Starà fuori Gandini che ha avuto un problema alla schiena – conferma Pozzecco -. Conosco Roseto, la passione della gente. Sappiamo quanto siano pericolosi specie in casa. Noi siamo avanti in classifica, ma purtroppo o per fortuna nel mondo dello sport le cose vanno diversamente da quelli che possono essere i pronostici. Faccio affidamento ai miei giocatori, che sono intelligenti, connessi e collegati, e per questo non sono preoccupato”.

Come allenatore è più per il rigore o la comprensione? “Vorrei ridere e scherzare, ma il mio ruolo non lo consente sempre. Divertimento e competizione possono andare insieme, anche se nel professionismo non è molto facile. In questa settimana ho chiesto massima intensità per 3 giorni, poi è subentrato anche un pizzico di goliardia. Alleno ragazzi fantastici, dal primo all’ultimo, e faccio affidamento sul fatto che l’ambiente sia simile a Capo D’Orlando e non a Varese. Se non sarà così, tornerò a Formentera”.

Fortitudo quindi in campo domani pomeriggio per il confronto con Roseto, senza Gandini, ma con la carica di tanti tifosi al seguito. Grazie al legame di fraterna amicizia che unisce tifosi della Effe e rosetani, saranno in tanti i bolognesi che seguiranno la squadra in Abruzzo al seguito di Mancinelli e compagni, anche per rinverdire lo storico gemellaggio tra supporters degli Sharks e della Fortitudo.