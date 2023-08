Gianfranco Kelly è morto, Crevalcore piange il principe del cabaret

Crevalcore, 21 agosto 2023 – Se n’è andato con discrezione, in punta di piedi. Come era poi il suo carattere, discreto, nonostante la sua vita l’abbia vissuta sotto i riflettori del palcoscenico e davanti alle telecamere delle televisioni. Stiamo parlando di Gianfranco Chelli, in arte Kelly, di Crevalcore, presentatore televisivo, cabarettista, comico, regista. L’artista è scomparso l’altro giorno all’età di 86 anni.

I primi passi nel mondo dello spettacolo Gianfranco Kelly li mosse nei teatri crevalcoresi organizzando spettacoli assieme ai suoi amici. Iniziò poi negli anni Sessanta a lavorare nei locali della riviera romagnola come presentatore, assieme a Silvano Silvi e alla sua orchestra. A inizio anni Settanta lavorò per Radio Rai Emilia Romagna come lettore delle notizie e qualche anno dopo venne scelto dall’autore televisivo Marcello Marchesi e debuttò in tv su Rai 2, con le trasmissioni "Ti piace la mia faccia?" e "Per un gradino in più". In queste trasmissioni Kelly cantava, recitava e presentava assieme ai fratelli Mario e Pippo Santonastaso. Negli anni Ottanta Kelly ideò uno spettacolo teatrale di ballo che si chiamava "Dance Story" e che portò in giro per le piazze, le sagre e le discoteche d’Italia. E intratteneva il pubblico con giochi e quiz a premi.

A questi spettacoli ne seguirono altri: "Hollywood Cabaret" e "Kelly Cabaret", che riscossero un buon successo e vennero portati in scena fino ai primi anni Novanta. Da qui in poi Kelly proseguì la sua avventura nel mondo dello spettacolo assieme a Duilio Pizzocchi ed al Mago Simon, con i quali fondò il Costipanzo Show. Spettacolo che vantò tra gli ospiti fissi Giuseppe Giacobazzi. Parallelamente alle esibizioni teatrali, Kelly ricominciò ad apparire in televisione esibendosi su tv private di Milano e successivamente di Bologna. Tra i vari show spicca "Dolce e Amaro" che era presentato da Silvano Silvi. Kelly ha sempre coltivato una grande passione per il cinema, cimentandosi nel ruolo di regista e sceneggiatore, realizzando pellicole dal sapore neorealista, assieme ad amici e colleghi.

"Ricordiamo il nostro concittadino Kelly – dice il sindaco Marco Martelli – per le serate trascorse in allegria nelle sale cinematografiche e scopritore di talenti locali. Lo ricordiamo come uomo innamorato di Crevalcore, sempre disponibile a collaborare, per il bene della sua cittadina. Un altro pezzetto di storia di Crevalcore che ci lascia". Oggi alle 9,30, nella camera mortuaria di parco Nord, si tiene l’ultimo saluto a Kelly.